Стартовали игры на Кубок губернатора по мини-футболу среди школьных спортивных клубов

Первый зональный этап «Юг» по мини-футболу состоялся 10 ноября. Игры футбольных команд проходили в физкультурно-спортивном комплексе Полярных Зорь. По завершении соревнований победу одержала команда Кандалакши, на втором месте Полярные Зори, бронзовый призёр – Ковдор.

Следующий на очереди зональный этап «Север», который пройдёт 16 ноября в легкоатлетическом манеже Мурманска, после него «Запад» проведёт игры в спортивном комплексе «Металлург» Никеля, завершит зональные этапы «Центр» 29 ноября на спортивной арене Мончегорска.

Кубок губернатора среди школьных спортивных клубов включает четыре вида спорта: футбол, волейбол, баскетбол и тэг-регби. Финальные состязания планируется провести в Коле и Мурманске в середине декабря 2023 года. В соревнованиях примут участие порядка 50 команд. Победители и призеры в каждом виде спорта будут награждены кубками, грамотами и денежными призами в форме субсидий.

Как сообщает региональное Министерство спорта, масштабное физкультурное мероприятие стартовало в 2022 году по поручению главы региона с целью активизации работы школьных спортивных клубов и организации для них соревновательного момента.

Фото: https://gov-murman.ru