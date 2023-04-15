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Мурманская область. Арктика (16+)15.04.23 16:00

Стартовали комиссионные выезды общественников на объекты нацпроекта «Безопасные качественные дороги»

В этом году погодные условия позволили начать серию выездных мероприятий по комиссионному обследованию дорог, ремонтируемых в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» немного раньше, чем в прошлом году.

Министр транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области Юлия Полиэктова совместно с членом общественного совета при министерстве – Анатолием Немченко; главным инженером АО «Электротранспорт города Мурманска»; руководителем Мурманского регионального исполнительного комитета партии «Единая Россия» Эвелиной Макаровой, депутатом Совета депутатов г. Мурманска Владимиром Буряком и представителями администрации города Мурманска – заместителем главы – председателем комитета по развитию городского хозяйства Альбертом Гутновым и его заместителем Иваном Зотовым посетили объекты заполярного центра, работы по которым велись в прошлом году в рамках дорожного проекта.

Один из объектов прошлого года – улица Полярной дивизии. Дорога ведёт к социально значимому объекту для жителей Мурманска, к поликлинике №2.

В ходе производства работ был произведен демонтаж старого асфальтобетонного покрытия, укладка нового слоя асфальтобетонного покрытия проезжей части и тротуаров, замена бортового камня. Расширена парковочная площадка. На автомобильной стоянке произведено восстановление и укрепление покрытия из фрезерованного асфальтобетонного материала (асфальтовый гранулят). Установлены чугунные люки смотровых колодцев системы водоотведения, выполнено устройство слоя плодородного грунта с посевом многолетних газонных трав.

Особое внимание уделили объектам на улицах Алексея Хлобыстова и Адмирала флота Лобова. Эти дороги ведут к двум образовательным учреждениям – школе №41 и прогимназии №51.

Как сообщает Министерство транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области, в прошлом году произошло расторжение контракта с недобросовестным подрядчиком, и новый подрядчик в короткие сроки смог завершить все запланированные работы: обновить дорожное покрытие, отремонтировать тротуары и провести работы по благоустройству территории.

На участке от улицы Алексея Хлобыстова до гимназии №51 установили наружное освещение, которое оценили ученики, родители и педагоги образовательных учреждений уже в эту полярную ночь.

«Претензий к качеству уложенного асфальтобетонного покрытия сейчас нет, но выявленные дефекты на одном из объектов подрядчики обязаны будут устранить рамках гарантийного обслуживания. При устойчивых положительных температурах будет проведены контрольные дообследования», – подчеркнула профильный министр.

 

Фото: https://gov-murman.ru

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