Стартовало голосование по выбору дворовых территорий, подлежащих ямочному ремонту в 2026 годуСохраняем то, что можно утерять: в Нью-Йорке мастер резьбы по камню основал академию, а в Москве возрождают старинную культуру русского чаепития
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Вакансии
Мурманская область. Арктика (16+)08.12.25 17:30

Стартовало голосование по выбору дворовых территорий, подлежащих ямочному ремонту в 2026 году

На оперативном совещании губернатор Андрей Чибис дал старт онлайн-голосованию по выбору территорий, на которых будет осуществлен ямочный ремонт дворовых проездов в 2026 году.

«С 8 по 21 на портале «Наш Север» продлится голосование. Я прошу участвовать всех наших жителей, чтобы уже летом следующего года мы могли привести ваш двор в порядок. В этом году процедура определения потребности муниципалитетов в ямочном ремонте и последующего голосования была усовершенствована. В том числе в максимально сжатые сроки проведена работа по выбору территорий, чтобы запустить голосование раньше обычного. Это сделано, чтобы все муниципалитеты успели заблаговременно провести контрактные процедуры и гарантированно завершить запланированные работы в установленные сроки», – подчеркнул глава региона. 

На сегодняшний день потребность в ямочном ремонте заявлена от 19 муниципалитетов общей площадью более 225,9 тысячи кв. метров, из них в Мурманске – 684 проезда общей площадью 118,1 тысячи кв. метров. Объём финансирования на работы по ямочному ремонту дворов на 2026 год составляет 300 млн рублей. 

Как отмечает Министерство информационной политики Мурманской области, голосовать могут граждане, достигшие шестнадцатилетнего возраста, имеющие подтвержденную учетную запись в качестве физического лица на портале «Госуслуги» и зарегистрированные на территории муниципалитета.

Всего за период с 2020 по 2025 год в голосовании по ямочному ремонту приняло участие более 34,7 тысячи северян. 

Ямочные ремонты дворовых проездов выполняются в рамках губернаторского плана «На Севере – Жить!». Всего с 2020 года были отремонтированы более 1530 дворов общей площадью более 228 тысяч кв. метров.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Самые востребованные вакансии массового найма в Мурманской области: как работодатели борются за продавцов, курьеров и упаковщиков
-Фоторепортаж (6+)ИСТОРИЯ ПОДВИГАФестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидеть
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: БЮДЖЕТ НА 2026 ГОД И ПЛАНОВЫЙ 2-ЛЕТНИЙ ПЕРИОД ПРОШЁЛ ПЕРВОЕ ЧТЕНИЕМурманская областная Дума: ДЕНЬ СУДОРЕМОНТНИКА - НОВОМУ ПРАЗДНИКУ БЫТЬ!БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ! Не вступайте в диалог с мошенниками, не сообщайте личные сведения
-

Последние комментарии

Viktor Pavlov
08.12.25 12:19
Областной бюджет с дефицитом, а на ремонт кабинета губернатора, как вижу, деньги нашлись. А чем старый кабинет был плох? В какую сумму обошёлся массивный стол? Ответы на эти вопросы мы не получим..
Комментарий к новости:Важно консолидировать усилия, чтобы сохранить инвестиционную привлекательность Заполярья - сенатор РФ Елена Дягилева
Ирина
03.12.25 21:23
Благодарю за воспоминание о моём героическом дедушке - Зосиме Ивановиче Хабарове и героях - портовиках, совершивших подвиг во время Великой Отечественной войны.
Комментарий к новости:История буксира «Кола» - это один из примеров героической обороны Заполярья портофлотовцами
Виктор
28.11.25 23:55
Хорошая программа! Николай - молодчина)) Немного много у Светланы было слов, не соответствующих реальности - например, о 62% регулярно занимающихся спортом и физкультурой... При всём этом (если бы бы
Комментарий к новости:Светлана Наумова и Александр Зубко: о спортивных новинках декабря
-Правовая консультация (18+)В 2026 году для ряда юридических лиц сохраняется возможность подачи заявлений на кадастровый учёт на бумажном носителе
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
123456789101112131415161718192021222324252627282930311234
-Скоро в эфире21:30Новости. Информационная программа (12+)22:00«Дом с лилиями». Художественный сериал, 15 серия (16+)22:55«Легенда Ноттингэма». Художественный фильм (16+)
-PRO Деньги (16+)Прозрачность и справедливость: в России изменились правила расчёта платы за холодную воду для жителей, которые не установили индивидуальные приборы учёта-PRO Валюту (16+)Курс доллара вырос почти на 1,18 рубля, евро прибавляет 1 рубль-PRO Энергетику (18+)Заполярные коммунальщики восстановили бесперебойную работу котельной в Приморском округе-PRO ЖКХ (18+)Жители многоквартирных домов Мурманской области могут подключаться к общедомовым чатам по QR-коду-PRO Нефть и газ (18+)День работника нефтяной и газовой промышленности 2025: тренды и динамика-PRO Законы (18+)Законы, вступающие в силу в декабре
-

Наш регион-51

© 2009 - 2025
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»