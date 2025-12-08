Стартовало голосование по выбору дворовых территорий, подлежащих ямочному ремонту в 2026 году

На оперативном совещании губернатор Андрей Чибис дал старт онлайн-голосованию по выбору территорий, на которых будет осуществлен ямочный ремонт дворовых проездов в 2026 году.

«С 8 по 21 на портале «Наш Север» продлится голосование. Я прошу участвовать всех наших жителей, чтобы уже летом следующего года мы могли привести ваш двор в порядок. В этом году процедура определения потребности муниципалитетов в ямочном ремонте и последующего голосования была усовершенствована. В том числе в максимально сжатые сроки проведена работа по выбору территорий, чтобы запустить голосование раньше обычного. Это сделано, чтобы все муниципалитеты успели заблаговременно провести контрактные процедуры и гарантированно завершить запланированные работы в установленные сроки», – подчеркнул глава региона.

На сегодняшний день потребность в ямочном ремонте заявлена от 19 муниципалитетов общей площадью более 225,9 тысячи кв. метров, из них в Мурманске – 684 проезда общей площадью 118,1 тысячи кв. метров. Объём финансирования на работы по ямочному ремонту дворов на 2026 год составляет 300 млн рублей.

Как отмечает Министерство информационной политики Мурманской области, голосовать могут граждане, достигшие шестнадцатилетнего возраста, имеющие подтвержденную учетную запись в качестве физического лица на портале «Госуслуги» и зарегистрированные на территории муниципалитета.

Всего за период с 2020 по 2025 год в голосовании по ямочному ремонту приняло участие более 34,7 тысячи северян.

Ямочные ремонты дворовых проездов выполняются в рамках губернаторского плана «На Севере – Жить!». Всего с 2020 года были отремонтированы более 1530 дворов общей площадью более 228 тысяч кв. метров.