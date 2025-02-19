Трудоустройство высококвалифицированных участников СВО в Мурманской области – ключевая задача проекта «Герои Севера»В Мурманской области учреждён почётный знак «СВОих не бросаем»
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Вакансии
Мурманская область. Арктика (16+)19.02.25 15:30

Стартовало голосование по выбору дворовых территорий в Мурманской области, подлежащих ямочному ремонту в 2025 году

На портале «Наш Север» стартовало онлайн-голосование, которое поможет выбрать дворовые территории для проведения поддерживающего ремонта в 2025 году. Сделать свой выбор можно по 28 февраля включительно, если вы проживаете в муниципалитете, участвующем в голосовании. В этом случае авторизироваться на nashsever51.ru необходимо с помощью учетной записи на госуслугах. Проголосовать за другие муниципалитеты нельзя.

«На выбор северян традиционно выставлены предложения, собранные муниципалитетами при участии управляющих компаний и товариществ собственников жилья. В голосовании представлены более 800 территорий из 21 муниципального образования региона», – сообщила заместитель губернатора Мурманской области Ольга Вовк.

Голосование на «Нашем Севере» определит наиболее востребованные территории, где необходимо провести работы по поддерживающему ремонту. После будет проведён конкурсный отбор, на основе которого состоится распределение субсидии.

Данная практика является уникальной для страны, и уже доказала свою эффективность на территории Мурманской области. С 2019 года в регионе обновили более 164 тысяч квадратных метров дворовых проездов. Рекордный объем работ был выполнен в 2024 году, когда ямочный ремонт охватил свыше 400 проездов на территории 20 муниципалитетов.

В настоящее время Министерство градостроительства и благоустройства Мурманской области вносит изменения в документацию, чтобы у муниципалитетов появилась возможность в рамках данной программы также вести ремонт тротуаров.

«Изменения вносятся по поручению губернатора Андрея Владимировича Чибиса. Планируется, что они будут приняты уже в марте, чтобы у муниципалитетов была возможность направить средства экономии на ремонт тротуаров в рамках текущего конкурсного отбора», – сообщила вице-губернатор.

В 2025 году на мероприятия по поддерживающему ремонту дворовых проездов из бюджета региона предусмотрено 300 миллионов рублей. Все они реализуются в рамках стратегического плана развития Мурманской области «На Севере – жить». 

«Прошу каждого обратить внимание на возможность проголосовать и сделать свой муниципалитет еще комфортнее для проживания», – подчеркнула Ольга Вовк.

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Соискатели из Мурманской области ринулись на рынок: местные жители обновили более 16 тысяч резюме, активность людей выросла на 29%
-Фоторепортаж (6+)Фестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидетьVIII Арктический фестиваль «Териберка»: «Вызов Арктики», «Вкус Арктики» и развлечения на любой вкус
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: БЮДЖЕТ-2025С ДЕТСТВА ЛЮБИЛ НАБЛЮДАТЬ ЗА РАБОТОЙ РАЗЛИЧНЫХ МЕХАНИЗМОВМурманская областная Дума: ФИНАЛЬНОЕ ЗАСЕДАНИЕ СЕЗОНА
-

Последние комментарии

VADIM UZLOV
03.02.25 16:48
Невозможно дозвониться.....Поувольняйте бюрократов( разберитесь в безобразии)!
Комментарий к новости:«Мурманскводоканал» запустил новый номер многоканального телефона для граждан
Д.О. Вернер
29.01.25 14:19
Чёрт поДери! "Этот закон нарушает..." Простите, а вы все где были в августе 91? На дворе капитализм, а вы ещё не перестроились...
Комментарий к новости:С 2025 года россияне не смогут заплатить за сотовую связь наличными без предъявления паспорта либо без идентификации через портал «Госуслуги»
Марина
26.01.25 16:55
Данный закон нарушает Конституцию и права граждан РФ. У многих нет банковских карт или в силу причин пожилые, больные, долги, нет работы. Многие ни в чем не повинные люди остались в опасности и изоляц
Комментарий к новости:С 2025 года россияне не смогут заплатить за сотовую связь наличными без предъявления паспорта либо без идентификации через портал «Госуслуги»
-Правовая консультация (18+)Юрист «SuperJob» рассказал, обязан ли работодатель ежегодно индексировать зарплату сотрудникам
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
27282930311234567891011121314151617181920212223242526272812
-Скоро в эфире21:00«Международные новости». Информационная программа (12+)21:30Новости. Информационная программа (12+)22:00«Однажды в Ростове». Художественный сериал, 24 серия (16+)
-PRO Деньги (16+)Юрист «SuperJob» рассказал, обязан ли работодатель ежегодно индексировать зарплату сотрудникам-PRO Валюту (16+)Курс евро просел почти на 1,59 рубля, доллар потерял 91 копейку-PRO Энергетику (18+)На Кольской АЭС стартовала ремонтная кампания 2025 года-PRO ЖКХ (18+)В Мурманске этой зимой зафиксирован абсолютный рекорд по количеству осадков за последние 90 лет-PRO Нефть и газ (18+)Правительство России передало строительство магистрального газопровода Волхов – Мурманск компании «Газпром»-PRO Законы (18+)Юрист «SuperJob» рассказал, обязан ли работодатель ежегодно индексировать зарплату сотрудникам
-

Наш регион-51

© 2009 - 2025
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика