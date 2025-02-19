Стартовало голосование по выбору дворовых территорий в Мурманской области, подлежащих ямочному ремонту в 2025 году

На портале «Наш Север» стартовало онлайн-голосование, которое поможет выбрать дворовые территории для проведения поддерживающего ремонта в 2025 году. Сделать свой выбор можно по 28 февраля включительно, если вы проживаете в муниципалитете, участвующем в голосовании. В этом случае авторизироваться на nashsever51.ru необходимо с помощью учетной записи на госуслугах. Проголосовать за другие муниципалитеты нельзя.

«На выбор северян традиционно выставлены предложения, собранные муниципалитетами при участии управляющих компаний и товариществ собственников жилья. В голосовании представлены более 800 территорий из 21 муниципального образования региона», – сообщила заместитель губернатора Мурманской области Ольга Вовк.

Голосование на «Нашем Севере» определит наиболее востребованные территории, где необходимо провести работы по поддерживающему ремонту. После будет проведён конкурсный отбор, на основе которого состоится распределение субсидии.

Данная практика является уникальной для страны, и уже доказала свою эффективность на территории Мурманской области. С 2019 года в регионе обновили более 164 тысяч квадратных метров дворовых проездов. Рекордный объем работ был выполнен в 2024 году, когда ямочный ремонт охватил свыше 400 проездов на территории 20 муниципалитетов.

В настоящее время Министерство градостроительства и благоустройства Мурманской области вносит изменения в документацию, чтобы у муниципалитетов появилась возможность в рамках данной программы также вести ремонт тротуаров.

«Изменения вносятся по поручению губернатора Андрея Владимировича Чибиса. Планируется, что они будут приняты уже в марте, чтобы у муниципалитетов была возможность направить средства экономии на ремонт тротуаров в рамках текущего конкурсного отбора», – сообщила вице-губернатор.

В 2025 году на мероприятия по поддерживающему ремонту дворовых проездов из бюджета региона предусмотрено 300 миллионов рублей. Все они реализуются в рамках стратегического плана развития Мурманской области «На Севере – жить».

«Прошу каждого обратить внимание на возможность проголосовать и сделать свой муниципалитет еще комфортнее для проживания», – подчеркнула Ольга Вовк.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/