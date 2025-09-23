Стартовало голосование за лучшие практики депутатов органов местного самоуправления

Оно проводится в рамках конкурса партии «Ежиная Россия» «Народный депутат».

Муниципальные депутаты из 58 субъектов РФ представили презентации, в которых детально описали опыт работы со своими избирателями – конкретные реализованные решения и проекты.

«Работа муниципального депутата — это ежедневный диалог с людьми, забота о них и поиск решений, которые делают жизнь в конкретном дворе, районе, муниципалитете лучше. От этого, в том числе, зависит доверие к власти и к «Единой России». Наша общая задача — слышать, помогать воплощать их запросы. В этом помогают представленные на конкурс практики», — подчеркнул секретарь генсовета партии Владимир Якушев.

Отдать голос можно до 15 октября на портале конкурса https://nd.er.r за одного или нескольких депутатов из своих муниципалитетов. Лучшие практики распространят на другие муниципалитеты.

Напомним, конкурс муниципальных депутатов «Народный депутат» проходит в Год муниципального депутата, объявленный на последнем Съезде «Единой России». Его цель – выявление и поддержка лучших практик работы с избирателями на муниципальном уровне.