Стартовало обучение новых пожарных Государственной противопожарной службы Мурманской области

В регионе стартовало специальное первоначальное обучение пожарных Государственной противопожарной службы Мурманской области. Такое обучение проходят пожарные филиалов службы, недавно принятые на должность в пожарные части.

Программа обучения состоит из десяти дисциплин, среди которых оказание первой помощи, пожарно-техническая подготовка и другие. Сейчас проходит курс теоретических дисциплин, и в скором времени новые пожарные перейдут к практическому обучению.

Все мероприятия в рамках обучения проходят с соблюдением мер по недопущению распространения коронавирусной инфекции COVID-19.

После успешного прохождения курса новые сотрудники смогут пополнить ряды пожарной охраны Мурманской области, сообщает региональное Министерство информационной политики.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/439018/#&gid=1&pid=1