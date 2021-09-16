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Мурманская область. Арктика (16+)16.09.21 16:30

Стартовало строительство порта «Лавна»

На западном берегу Кольского залива стартовало строительство морского торгового порта «Лавна». Основной задачей создаваемого терминала станет перегрузка угля. Генеральный подрядчик строительства – АО «ТЭК Мосэнерго».

Сегодня на строительной площадке побывал губернатор Мурманской области Андрей Чибис. Генеральный директор ООО «МТП «Лавна» Станислав Мультах и заместитель генерального директора по портовому строительству АО «ТЭК Мосэнерго» Сергей Сорокин представили главе региона план строительства, продемонстрировали возводимый на площадке городок для рабочих. В период пиковой нагрузки на стройке будет задействовано до 1000 человек. Плановая численность персонала самого порта – 665 человек.

«Работы стартовали в рамках дорожной карты, актуализированной правительством страны. Это не единственный порт на западном берегу – мы в ближайшее время ожидаем запуск строительства терминала «Тулома» для перевалки минеральных удобрений. И сам порт «Лавна» сейчас работает над соответствующим мастер-планом, для того чтобы стать портом универсальным, а не только угольным. Мурманский транспортный узел приобретает реальные очертания», – прокомментировал событие губернатор.

Андрей Чибис также сообщил, что в настоящее время готовится к заключению контракт на корректировку проектной документации по железнодорожной инфраструктуре МТУ. Работы по созданию железнодорожной ветки Выходной-Лавна должны завершиться в 2023 году, и к тому же сроку будет создан порт.

Эти планы подтверждает генеральный директор Государственной транспортной лизинговой компании Евгений Дитрих.

«Это знаменательный момент, который подкрепляет тот факт, что Лавна – это живой, реальный проект, который внесет ощутимый вклад в развитие Мурманского транспортного узла, экономику региона, может быть задействован в рамках реализации планов по развитию Северного морского пути. Мы сохраняем и подтверждаем наши планы по запуску угольного терминала в 2023 году, параллельно прорабатывая возможности организации перевалки и иных видов грузов, включая контейнеры, чтобы сделать Лавну универсальным терминалом», – подчёркивает глава ГТЛК.

Напомним, что 10 августа 2021 г. между ООО «МТП «Лавна» и АО «Центр развития портовой инфраструктуры» (АО «ЦРПИ») был подписан договор на перевалку угля на принципах take-or-pay. АО «ЦРПИ» обеспечивает в рамках договора грузовую базу в объеме 18 млн тонн угля в год до 2043 г. Таким образом, загрузка будущего порта работой закреплена документально, сообщает региональное Министерство информационной политики.

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