Стартовало всероссийское голосование в рамках Рейтинга работодателей 2025 года

В конце сентября завершились первые два этапа для участников Рейтинга работодателей, который уже на протяжении 15 лет проводит ведущая платформа онлайн-рекрутинга в России hh.ru. В 2025 году 1805 компаний успешно прошли hr-анкетирование и опрос сотрудников. Следующий шаг – оценка популярности у соискателей: выбрать компанию мечты можно с 1 по 31 октября включительно на сайте https://rating.hh.ru/poll.

Первый и второй этапы Рейтинга работодателей 2025 года в цифрах

В 2025 году первые два этапа Рейтинга успешно преодолели 1805 компаний. Активнее всего проявили себя работодатели из Москвы, в этом году сразу 965 компаний были допущены до голосования соискателей.

Чаще других встречаются компании из отраслей ИТ, Оптовые продажи, дилеры, дистрибьюторы, FMCG, непродуктовые розничные сети и услуги для бизнеса. Примечательно, что каждая пятая компания, успешно преодолевшая первые два этапа, участвует в рейтинге на протяжении последних четырёх лет.

«То, что компании на протяжении нескольких лет подряд принимают участие в рейтинге, говорит о многом. Растёт доверие к рейтингу как к независимому источнику достоверной информации о компании. Работодатели воспринимают его в качестве действенного инструмента для роста и развития своего бренда», - Нина Осовицкая, директор Бренд-центра hh.ru.

Голосование соискателей

Для того, чтобы выразить свою симпатию компаниям, необходимо быть авторизированным пользователем hh.ru. По условиям голосования, сотрудники, даже имея резюме на hh.ru, не могут голосовать за своего работодателя, иначе компанию-нарушителя ждёт дисквалификация. Это позволяет избежать накрутки голосов, так как действующие сотрудники уже оценили компанию на предыдущем этапе. Голосовать можно за работодателей как из своего региона, так и из других.

«Начиная с 1 октября у каждого желающего в течение месяца будет возможность выбрать лучшую, по их мнению, компанию. Для кого-то важным критерием будет являться зарплата и лояльное руководство, для других — возможность развиваться и работать в кругу классных людей, для третьих — что-то ещё. Вспомните, что важно именно вам, переходите на сайт Рейтинга работодателей и голосуйте», - комментирует Нина Осовицкая, директор Бренд-центра hh.ru.

Результаты

Результаты рейтинга 2025 года будут объявлены в начале 2026 года.

Напомним, в 2024 году рейтинг в категориях по численности сотрудников возглавили «Альфа-Банк», «Лаборатория Касперского», «Иви» и «Cross Technologies».

***

Рейтинг работодателей России проводится с 2010 года и является бесплатным. Для участия в нём компания подаёт заявку, после чего, в рамках первых двух этапов, проводит онлайн‑опрос сотрудников компании и заполняет HR‑анкету. Те, кто успешно и в срок справляется с этим, попадают на этап опроса соискателей, который продлится в этом году до 31 октября. В эту же дату завершается сбор отзывов бывших сотрудников о компании. Учитываются отзывы за последние два года. Их предоставляет сервис «Dream Job». После завершения третьего и четвёртого этапов формируется итоговый балл для каждой компании, в соответствии с которым определяется место в Рейтинге, итоги публикуются на сайте https://rating.hh.ru.