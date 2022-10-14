Стартовавший в Мурманской области Фестиваль музеев Северо-Запада объединяет учреждения 10 российских регионов

В Кольском Заполярье стартовал Фестиваль музеев Северо-Запада. Мероприятие, организованное Мурманским областным краеведческим музеем при поддержке регионального правительства, проходит уже в четвертый раз. Фестиваль неизменно становится праздником для жителей области, а также дает возможность специалистам познакомиться друг с другом и придумать новые совместные проекты.

В этом году в фестивале участвуют музеи 10 регионов Северо-Запада, 15 гостей – сотрудников и руководителей музеев СЗФО и более 10 муниципальных и ведомственных музеев Мурманской области, учреждений культуры. Мероприятия проходят до 15 октября, в течение нескольких дней северян и гостей столицы Кольского Заполярья ждет погружение в настоящий калейдоскоп культур российского Северо-Запада – игры, мастер-классы, музейные занятия и тематические площадки.

Среди участников музеи, с которыми у краеведческого музея уже давно налажено партнёрство и которые уже участвовали в фестивалях прошлых лет: Музейное объединение Ненецкого округа, Музейное агентство Ленинградской области, Музей художественной культуры земли Новгородской, Национальный музей республики Карелия, Государственный музей истории религии (Санкт-Петербург) и Калининградский историко-художественный музей. Есть и участники, которые впервые прибыли в Кольское Заполярье: Усть-Цилемский музей им. Журавского из Республики Коми, Северный морской музей из Архангельска и Тотемское музейное объединение (Вологодская область).

Как сообщает региональное Министерство культуры, впервые за годы своего проведения один из дней работы, 14 октября, фестиваль проведёт на площадке Историко-краеведческого музея города Кировска. Гости смогут познакомиться с сердцем хибинских гор и представить свои увлекательные мастер-классы и музейные занятия жителям центральной части Кольского полуострова. При этом площадки в Мурманске не будут закрываться: 14 октября на базе краеведческого музея свои программы представят муниципальные и ведомственные музеи региона.

Подробную программу мероприятий можно найти по ссылке.

Напомним, что фестиваль музеев продолжил программу «Музейных маршрутов России» – крупного федерального форума профессионалов, который накануне впервые прошёл в Мурманской области.

Фото: https://gov-murman.ru