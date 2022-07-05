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Мурманская область. Арктика (16+)05.07.22 11:30

Стартует конкурс заявок на получение субсидии на строительство модульных гостиниц

В рамках заседания Регионального штаба по обеспечению устойчивости экономики Мурманской области обсудили меры поддержки малого и среднего предпринимательства. Губернатор Мурманской области Андрей Чибис рассказал, в частности, о возможности получить субсидии на строительство модульных гостиниц.

«Предприниматели смогут получить средства на строительство модульных гостиниц.  Мурманская область получила на эти цели из федерального бюджета 100 млн рублей по итогам отбора среди регионов России. Таким образом, не менее 7 общественных инициатив будет поддержано в регионе», - отметил губернатор.

С 7 по 18 июля 2022 предприниматели Мурманской области могут подать заявку на участие в конкурсе по предоставлению субсидий на осуществление поддержки общественных инициатив, направленных на создание модульных некапитальных средств размещения в Мурманской области.

Данная мера поддержки стала возможна в рамках комплекса мер правительства Российской Федерации по обеспечению развития экономики в условиях внешних санкций.

Главная задача данной поддержки - это увеличение количества коллективных средств размещения в регионе в сжатые сроки, так как главное условие участия в конкурсе: создание не менее 10 круглогодичных жилых модулей до конца этого года.

Минимальный размер субсидии, предоставляемой одному получателю, составит от 10 млн. рублей. Софинансирование собственных средств в проекте должно составлять не менее 100% от запрашиваемой суммы субсидии.

Проект должен быть проработан в части наличия земельного участка у заявителя, точек сетевого подключения и иных коммуникаций для реализации проекта в кротчайшие сроки. Одной из важных составляющих остается оценка стилистических и архитектурных решений.

Участие в конкурсе на получение субсидии могут принять юридические лица (за исключением государственных (муниципальных) учреждений и предприятий, а также некоммерческих организаций) и индивидуальные предприниматели, осуществляющие деятельность на территории Мурманской области более 6 месяцев.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, участник конкурса в рамках проекта должен создать до 20 декабря текущего года на земельном участке, принадлежащем ему на основании документов на право пользования или владения и соответствующем виду его разрешенного использования:

- не менее 10 круглогодичных жилых модулей (боксов) в рамках одного проекта (гостиницы, средства размещения) на территории Мурманской области;

- не менее 10 номеров на объекте;

- не менее 20 койко-мест на объекте;

- не менее 2 рабочих мест.

Подробную информацию можно получить на официальном сайте комитета по туризму Мурманской области или по телефону 8 (8152) 486-490.

«Кроме того, продолжают действовать другие меры поддержки, - отметил Андрей Чибис, - НМКК «ФОРМАП» уже предоставил более 200 микрозаймов на сумму почти 400 миллионов 163 субъектам среднего и малого предпринимательства».

 

 

 

 

Фото: http://www.altai-travel.ru/bases/kovcheg

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