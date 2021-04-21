Стартует Кубок Арктики по спортивному лазертагу

В Мурманской области пройдёт Кубок Арктики по спортивному лазертагу. Мероприятие организует региональное министерство спорта. Первый – муниципальный – этап стартует в апреле.

Тактическая командная игра «лазертаг» происходит в реальном времени и пространстве. Игроки поражают противников безопасными лазерными выстрелами из специального оружия – бластера-автомата. На одежде спортсменов закреплены сенсоры для регистрации лазерных лучей.

В апреле-мае в муниципалитетах региона пройдёт первый этап соревнований. К участию приглашают учеников 4-10-х классов школ, воспитанников Нахимовского военно-морского училища Мурманска и Мончегорское СУВУ ЗТ. Состав команды в каждой возрастной группе – 5 человек.

Самые сильные команды муниципалитетов примут участие в региональном этапе, который пройдет 25-26 сентября на базе ФСК «Атлет» в Апатитах.

Победители регионального этапа будут награждены командными кубками и грамотами, спортсмены получат сертификаты на спортивную экипировку и инвентарь, медали и грамоты.