Стартует новый сезон клуба «Семейный архив»

Его специалист Полина Товалович приглашает всех желающих присоединиться к занятию, которое состоится 15 февраля в 15.00 в Мурманской областной научной библиотеке (учебный класс, 3-й этаж).

В клубе вы узнаете, как провести работу по поиску ваших близких или дальних родственников, друзей и не только. Уже в ближайшее воскресенье у вас появится уникальная возможность найти потерянную нить родства и заполнить пробел в семейном древе.

Как сообщает vk.com/murmannauchka, если вы ищете информацию о ветеране войны, то и в этом случае на помощь придёт «Семейный архив». Вы лично сможете попрактиковать свои навыки поиска, а также получить индивидуальную консультацию специалиста.

Девиз нашего клуба: «Собираем прошлое, сохраняем будущее!». (16+)

