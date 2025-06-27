Стартует общегородской конкурс «Дом, в котором мы живём»

Комитет по жилищной политике администрации города Мурманска объявляет о начале проведения общегородского конкурса «Дом, в котором мы живём» в 2025 году.

Порядок проведения конкурса утверждён постановлением администрации города Мурманска от 24.06.2025 №3236.

С положением о проведении общегородского конкурса можно ознакомиться на официальном сайте администрации города Мурманска во вкладке «Структурные подразделения» — «Комитет по жилищной политике» в разделе «Конкурсы».

Заявки принимаются в период с 30 июня по 20 августа посредством почтовой связи либо по адресу: 183038, г. Мурманск, ул. Профсоюзов, 20 (кабинет №410), с понедельника по четверг - с 9.00 до 17.30, пятница - с 9.00 до 16.00, обед - с 13.00 до 14.00.