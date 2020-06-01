Стартует онлайн-акция «С чего начинается Родина»

12 июня в Российской Федерации отмечается один из самых молодых государственных праздников нашей страны – День России. Этот праздник как символ национального единения и гражданского мира. Россия – это страна, в которой мы родились, это город, в котором мы живём, это улицы, по которым мы ходим.

Центр народов Севера совместно с Домом дружбы Мурманской области запускают онлайн-акцию «С чего начинается Родина», приуроченную к Дню России и приглашают принять участие.

Для этого необходимо в период с 1 по 12 июня разместить фото из семейного архива в своём профиле в одной из социальных сетей: «Instagram», «Facebook» или «ВКонтакте». В кадре может быть любимое, родное и дорогое сердцу место в России. В публикации к фото необходимо поставить хэштэги #СЧегоНачинаетсяРодина #ДеньРоссии #МыРоссия #ЦентрНародовСевера #ДомДружбыМурманскойОбласти

15 июня организаторы подведут итоги и выберут победителей, которые получат памятные подарки с символикой Российской Федерации.