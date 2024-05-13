Стартует приём заявок от самозанятых граждан города Мурманска на предоставление субсидий

13 мая начинается приём заявок на участие в отборе на предоставление субсидий для возмещения части затрат самозанятым гражданам в городе Мурманске.

Субсидируется 80% затрат самозанятого текущего и предыдущего года, но не более 100 тысяч рублей на одного участника отбора.

Участвовать могут физические лица, применяющие специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» не менее трех месяцев, за исключением индивидуальных предпринимателей, зарегистрированные и осуществляющие свою деятельность на территории города Мурманска.

Субсидируются затраты на:

- приобретение основных средств, включая доставку;

- приобретение расходных материалов, необходимых для производства продукции самозанятым;

- арендную плату за пользование нежилым помещением, необходимым для профессиональной деятельности самозанятых.

- оплату участия в выставочно-ярмарочных мероприятиях на территории Российской Федерации самозанятых – производителей товаров собственного производства (за исключением оплаты транспортных затрат и услуг по проживанию);

- оплату паушального взноса;

- арендную плату за пользование легковым автомобилем, необходимым для деятельности самозанятого в такси.

Последний день приёма заявок – 14 июня.

Ознакомиться с порядком предоставления субсидий можно по ссылке.

Заявки принимает комитет по экономическому развитию администрации города Мурманска по адресу: г. Мурманск, просп. Ленина, 87, каб. 20.

По вопросам участия в отборе обращайтесь к специалистам комитета по телефону 8 (8152) 45-94-75, а также по электронной почте: ekonomika@citymurmansk.ru.

Напоминаем, что в регионе реализуется широкий спектр мер поддержки предпринимательства, в том числе в рамках реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».