Стартует приём заявок от самозанятых граждан города Мурманска на предоставление субсидий

29 июня начинается приём заявок на участие в отборе на предоставление субсидий для возмещения части затрат самозанятым гражданам в городе Мурманске.

Участвовать могут физические лица, применяющие специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» не менее трёх месяцев, за исключением индивидуальных предпринимателей, зарегистрированные и осуществляющие свою деятельность на территории города Мурманска.

Субсидируются затраты на: приобретение основных средств, включая доставку; арендную плату за пользование нежилым помещением, необходимым для профессиональной деятельности самозанятых; оплату участия в выставочно-ярмарочных мероприятиях на территории Российской Федерации самозанятых — производителей товаров собственного производства (за исключением оплаты транспортных затрат и услуг по проживанию).

Заявки на предоставление субсидий принимаются на Портале предоставления мер финансовой государственной поддержки (шифр отбора 26-968-20530-2-0036).

Последний день приеёа заявок — 31 июля.

Ознакомиться с порядком предоставления субсидий можно по ссылке.

По вопросам участия в отборе можно обратиться к специалистам комитета по экономическому развитию и туризму администрации города Мурманска по телефону 8 (8152) 45-94-75, а также по электронной почте: ekonomika@citymurmansk.ru.