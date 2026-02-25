В Мурманской области упростили трудоустройство ветеранов СВО с инвалидностьюСтартует приёма заявок для участия в программе «Арктическая школа»
Мурманская область. Арктика (16+)25.02.26 11:00

Стартует приёма заявок для участия в программе «Арктическая школа»

Вчера в ходе оперативного совещания губернатор Андрей Чибис объявил о старте приёма заявок на участие в «Арктической школе». Благодаря региональной программе будут преображены пространства в школах и детских садах, а также учреждениях дополнительного образования.

«Документы необходимо подать до 27 марта, а итоги мы подведём 9 апреля. В этом году на реализацию 57 проектов предусмотрено 200 млн рублей. Посмотрим, как будет идти заявочная кампания и отбор, возможно в процессе увидим экономию и увеличим количество проектов», – отметил Андрей Чибис.

Глава региона сообщил, что Мурманская область вошла в число пилотных регионов, где на базе школ будут созданы фиджитал-центры.

«Кроме того, продолжается создание центров беспилотных авиационных систем, судостроения, робототехники, центров по обучению работе с нейросетями и искусственным интеллектом. Это все мы делаем сегодня в школах. Помимо этого, при поддержке ведущих предприятий-партнеров мы продолжим создание инженерных классов, таких как «Горняк будущего», «Металлург будущего», «Энергетик будущего». А у дошкольных учреждений будет возможность создать современные пространства на прилегающих территориях», – сказал губернатор.

Андрей Чибис напомнил, что программа «Арктическая школа» реализуется с 2021 года в рамках стратегического плана «На Севере – жить!».

«За это время созданы 342 пространства более чем для 100 тысяч детей. И у нас сегодня нет ни одной школы в регионе, где не было бы создано хотя бы одного пространства в рамках «Арктической школы». Общий объем средств областного бюджета на реализацию программы составил более 1 млрд рублей», – прокомментировал губернатор.

Подробнее об участии можно узнать на официальном сайте и в социальных сетях Министерства образования и науки региона.

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/528184/?sphrase_id=7331373

Комментарии

Последние комментарии

Алла
20.02.26 19:34
Общие фразы....конкретно что измениться ? Репертуар облтеатра изменится, появятся новые пьесы российских драматургов ??? Какие темы ??? Филармония для кого ??? Елена Крынжина и дети ???? Через
Комментарий к новости:Писатели и театральные деятели Заполярья объединились для совместных проектов
Бурак (Смирнова) Ю. Г., экс-заместитель директора по ВР МБОУ "Кадетская школа города Мурманска".
17.02.26 13:30
Приветствую всех коллег по работе и общей борьбе с доминированием Запада и западных ценностей! Выражу свою мнение и мнение всего коллектива МБОУ Молочненской СОШ. Про мнение коллектива МБОУ КШМ не з
Комментарий к новости:Силовики нагрянули на вечеринку с прозападным душком
51DanilA
16.02.26 08:55
Противоречивая ситуация: одни любят отдыхать и экстрим, а другим приходиться пахать в выходные дни. Кому Чибис сегодня благодарность объявит за героические усилия, когда нет простейших правил организ
Комментарий к новости:Путешествия не бывают без приключений, или Туристы оказались заложниками ненастья в Териберке
-PRO Деньги (16+)Подготовка к государственным экзаменам с помощью репетиторов остаётся главной целью для 37% жителей России-PRO Валюту (16+)Доллар США дешевеет к основным мировым валютам-PRO Энергетику (18+)Эксперты ВАО АЭС подтвердили высокий уровень производственной деятельности Кольской АЭС-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 25 февраля-PRO Нефть и газ (18+)День работника нефтяной и газовой промышленности 2025: тренды и динамика-PRO Законы (18+)Законы, вступающие в силу в феврале
Наш регион-51

