Стартует приёма заявок для участия в программе «Арктическая школа»

Вчера в ходе оперативного совещания губернатор Андрей Чибис объявил о старте приёма заявок на участие в «Арктической школе». Благодаря региональной программе будут преображены пространства в школах и детских садах, а также учреждениях дополнительного образования.

«Документы необходимо подать до 27 марта, а итоги мы подведём 9 апреля. В этом году на реализацию 57 проектов предусмотрено 200 млн рублей. Посмотрим, как будет идти заявочная кампания и отбор, возможно в процессе увидим экономию и увеличим количество проектов», – отметил Андрей Чибис.

Глава региона сообщил, что Мурманская область вошла в число пилотных регионов, где на базе школ будут созданы фиджитал-центры.

«Кроме того, продолжается создание центров беспилотных авиационных систем, судостроения, робототехники, центров по обучению работе с нейросетями и искусственным интеллектом. Это все мы делаем сегодня в школах. Помимо этого, при поддержке ведущих предприятий-партнеров мы продолжим создание инженерных классов, таких как «Горняк будущего», «Металлург будущего», «Энергетик будущего». А у дошкольных учреждений будет возможность создать современные пространства на прилегающих территориях», – сказал губернатор.

Андрей Чибис напомнил, что программа «Арктическая школа» реализуется с 2021 года в рамках стратегического плана «На Севере – жить!».

«За это время созданы 342 пространства более чем для 100 тысяч детей. И у нас сегодня нет ни одной школы в регионе, где не было бы создано хотя бы одного пространства в рамках «Арктической школы». Общий объем средств областного бюджета на реализацию программы составил более 1 млрд рублей», – прокомментировал губернатор.

