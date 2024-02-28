Стартует третья волна губернаторского проекта «Витаминизация»

В начале марта пункты витаминизации будут открыты ещё в пяти муниципальных образованиях Мурманской области. Губернаторский проект уже получил положительную оценку жителей региона в 11 населённых пунктах.

С 1 марта пункты начнут работать в Полярных Зорях, Снежногорске, Полярном, Гаджиево, Заозерске, с 2 марта в Видяево и Умбе, с 9 марта в Оленье Губе.

Пункты витаминизации организованы в общественных местах и в удобное для жителей время по следующим адресам:

Полярные Зори. спортивный павильон городского стадиона, ул. Сивко, 7 (с 1 марта по пятницам, субботам, воскресеньям с 12.00 до 20.00);

Умба. Дом культуры, ул. Беломорская, 1а (с 2 марта 2 раза в месяц по субботам, воскресеньям с 12.00 до 18.00);

ЗАТО Александровск.

- г. Снежногорск. плавательный бассейн «Дельфин», ул. Октябрьская, 25 (с 1 марта по пятницам, субботам, воскресеньям с 12.00 до 20.00);

- г. Полярный. спортивно – оздоровительный комплекс «Каскад», ул. Гаджиева, 8 (с 1 марта по пятницам, субботам, воскресеньям с 12.00 до 20.00);

- г. Гаджиево. Центр творчества и досуга, ул. Ленина, 53а (с 1 марта по пятницам, субботам, воскресеньям с 12.00 до 20.00);

- н.п. Оленья Губа. Культурный центр молодёжи, ул. Строителей, 36 (с 9 марта 1 раз в месяц по субботам с 12.00 до 18.00);

ЗАТО г. Заозерск. Гостиница «Северное сияние», ул. Колышкина, 2а, 2-й этаж (с 1 марта по пятницам, субботам с 12.00 до 20.00);

ЗАТО н.п. Видяево. Спортивно-оздоровительный комплекс «Фрегат», ул. Центральная, 7 (со 2 марта 1 раз в неделю по субботам с 12.00 до 18.00).

Запись во все пункты на проведение бесплатного скринингового исследования уровня витамина D в организме будет доступна в четверг и пятницу с 10.00 до 20.00, в субботу с 9.00 до 15.00 по телефону 8(8152) 56-81-80 (в тоновом режиме набрать цифру 2). Записаться можно на любой из ближайших дней работы всех пунктов, при наличии свободных талонов.

Также в дни работы в каждом пункте витаминизации будут доступны талоны электронной очереди. По всем адресам будут находиться сотрудники, чтобы помогать и регулировать запись в электронную очередь. В этом случае запись проводится на день обращения.

Для получения данной услуги единственным требованием является регистрация по месту проживания в Мурманской области. При себе необходимо иметь паспорт.

Напомним, что с 23 февраля, помимо областного центра, проект «Витаминизация» начал действовать ещё в 10 населенных пунктах региона.

Мурманск. ТЦ «Плазма» (ул. Рогозерская, 4), ТРК «Мурманск Молл» (просп. Ленина, 32), МФК «Северное Нагорное» (просп. Кольский, 158/1);

Мончегорск. Мончегорский городской центр культуры, просп. Металлургов, 30;

Апатиты. спортшкола «Юность», ул. Ленина, 34;

Оленегорск. Музейно-выставочный зал «У Оленьей горы», просп. Ленинградский, 7;

Кола. Кольский районный центр культуры, просп. Защитников Заполярья, 7;

Североморск. Центр досуга молодёжи, ул. Душенова, 10а;

Заполярный. Дворец культуры «Октябрь», ул. Стрельцова, 1а;

Ловозеро. молодёжное пространство «СОПКИ», ул. Советская, 18;

Ковдор. администрация города, площадь Ленина, 1;

Кировск. ул. Юбилейная, 13;

Кандалакша. кинотеатр «Нива», ул. Первомайская, 32.

Режим работы. пятница, суббота, воскресенье с 12.00 до 20.00.

Как сообщает Министерство здравоохранения Мурманской области, благодаря третьему этапу проекта «Витаминизация» ещё больше северян смогут бесплатно пройти исследование на уровень витамина D и, в случае дефицита, получить препарат в нужной дозировке.

Обращаем внимание, что все пункты будут работать до конца 2024 года.

Фото. https.//gov-murman.ru