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Мурманская область. Арктика (16+)28.04.24 18:00

Стартует всероссийская ежегодная патриотическая акция «Летопись сердец»

С 1 по 15 мая 2024 года в рамках межведомственного культурно-образовательного проекта «Культура для школьников» пройдёт Всероссийская ежегодная патриотическая акция «Летопись сердец», которая в этом году посвящена детской литературе и кинофильмам для детей о Великой Отечественной войне. 

Великая Отечественная война с самого ее начала стала важнейшей темой отечественного искусства – о ней написаны книги и песни, сняты фильмы и поставлены спектакли. И время не снижает интереса к этой теме, обращая внимание сегодняшнего поколения к тем далеким фронтовым годам, к подвигам и мужеству советских солдат. 

На портале «Культурадляшкольников.РФ» и на официальной странице проекта в социальной сети «ВКонтакте» для ребят будут опубликованы рекомендуемые для просмотра и прочтения кинофильмы, рассказы и стихотворения о Великой Отечественной войне. Участники акции должны написать отзыв на любое из понравившихся литературных или кинопроизведений и отправить заявку со своей работой на портал «Культурадляшкольников.РФ». По итогам экспертная комиссия, состоящая из известных деятелей в сфере кинематографии и литературы, выберет 50 наиболее интересных работ, которые будут опубликованы на портале.

Акция «Летопись сердец» направлена на воспитание гражданственности и патриотизма, развитие чувства гордости за свою страну у детей на примере героев литературных произведений и кинофильмов о Великой Отечественной войне. В прошлом году в ней приняли участие около 5 тысяч школьников.

Проект «Культура для школьников» реализуется Минкультуры России и Минпросвещения России совместно с Центром культурных стратегий и проектного управления (РОСКУЛЬТПРОЕКТОМ) и Российским фондом культуры.

 

Фото: https://gov-murman.ru

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