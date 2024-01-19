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Мурманская область. Арктика (16+)19.01.24 15:00

Стартует заявочная кампания на получение компенсационной выплаты для переехавших в Мурманскую область педагогов

10 февраля Министерство образования и науки Мурманской области начинает приём документов претендентов на получение единовременной выплаты среди педагогов, переехавших в регион. Конкурсный отбор будет проводиться среди претендентов, которые впервые трудоустроились в образовательных организациях Кольского Заполярья.

Единовременная компенсационная выплата по итогам конкурсного отбора составит 1 млн рублей для педагогов со стажем работы по специальности более 3 лет; 500 тысяч рублей – специалистам со стажем работы по специальности менее трёх лет.

Условиями предоставления единовременной компенсационной выплаты педагогу являются: возраст педагога до 50 лет включительно на дату подачи документов; наличие права на занятие педагогической деятельностью;

- переезд из других регионов Российской Федерации; трудоустройство впервые в образовательную организацию Мурманской области, на должность, включенную в перечень должностей текущего года, с объемом учебной нагрузки не менее 1 ставки;

- принятие педагогом обязательства отработать в течение пяти лет по основному месту работы.

В конкурсном отборе могут участвовать выпускники вузов и СПО 2024 года.

В первом конкурсном отборе, завершившемся в минувшем сентябре, 23 педагога, победителя отбора, получили единовременные компенсационные выплаты в размере 1 млн рублей и 500 тысяч рублей.

Начало приёма документов на участия в конкурсном отборе – 10 февраля, окончание – 10 апреля. Заявку необходимо направить почтовым отправлением в региональный Институт развития образования по адресу: 183035, г. Мурманск, ул. Инженерная, 2а.

Как сообщает региональное Министерство образования и науки, данная мера поддержки реализуется в регионе с прошлого года в рамках стратегического плана «На Севере – жить». На текущий момент по инициативе губернатора Андрея Чибиса в Мурманской области действует уже более 20 мотивационных программ, участками которых в 2023 году стали свыше 8 тысяч педагогов.

 

Фото: https://gov-murman.ru

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