Стартует зимний съёмочный сезон – в ближайшие месяцы в регионе начнется работа по созданию полнометражных фильмов и многосерийных проектов

С февраля по май московская студия «ЛУКФИЛЬМ» приступает к съёмкам многосерийного детективного фильма под рабочим названием «Буровая». Главным героям киноленты предстоит забыть о взаимных обидах и объединить усилия, чтобы найти своего сына в суровом краю, где у каждого есть своя тайна. Работать киноделы будут в Мурманске, Кольском районе, Териберке и Ура-Губе.

В конце февраля в регион приедет съёмочная группа кинокомпании «Арт Пикчерс», которая проведёт в Териберке съёмки сериала «Челюскин. Первые». Это будет шестисерийный проект об уникальной спасательной операции в Арктике, которая произошла в 30-х годах прошлого века. Главные роли исполняют известные российские актёры Глеб Калюжный, Стася Милославская, Кирилл Кяро и Дмитрий Куличков. Для создания картины в арктическом селе уже возведены декорации.

Как сообщает Министерство культуры Мурманской области, в марте столичная киностудия «1-2-3 Продакшн» приступит к съёмкам 4 сезона сериала «Полярный». Работа над проектом продлится до конца апреля и будет проходить в Кировске, Апатитах и Полярных Зорях. Напомним, что предыдущий сезон сериала стал одним из победителей регионального конкурса кинорибейтов.

Консультационную и организационную поддержку кинематографистам, работающим в Мурманской области, оказывает региональный Центр развития кинопроизводства. На ресурсах Центра можно найти актуальную информацию о работе съёмочных групп в Кольском Заполярье.

Фото: https://gov-murman.ru