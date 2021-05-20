Стартуют субботники в Заполярье

В регионе установилась тёплая погода, в Мурманской области стартуют мероприятия Всероссийского субботника, перенесённого из-за апрельских снегопадов.

Так, сегодня весенняя уборка пройдёт в Терском районе. Кольский район проведет ее в три дня: уже завтра привести в порядок территории выйдут представители общеобразовательных учреждений. В остальных населенных пунктах области мероприятия пройдут 21 и 22 мая.

Кроме трудовой части участников субботников ждёт культурная программа. В каждом муниципалитете она своя. Например, в Оленегорске пройдёт челлендж под девизом «На субботник всей семьей». В Кандалакше уборка пройдёт под радиоконцерт «Хорошее настроение». Открытый городской дистанционный конкурс детского рисунка на тему субботника «Будь тем, кто изменит город» состоится в Мурманске.

Полный перечень адресов субботников, а также даты, время и места проведения досуговых мероприятий можно узнать на сайтах администраций и в официальных аккаунтах в социальных сетях, сообщает Министерство информационной политики Мурманской области.