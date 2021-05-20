В Мурманской области обнаружено 17 поддельных банкнотВ нашем регионе определены земельные участки, пригодные для вовлечения в жилищное строительство
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
Мурманская область. Арктика (16+)20.05.21 10:15

Стартуют субботники в Заполярье

В регионе установилась тёплая погода, в Мурманской области стартуют мероприятия Всероссийского субботника, перенесённого из-за апрельских снегопадов.

Так, сегодня весенняя уборка пройдёт в Терском районе. Кольский район проведет ее в три дня: уже завтра привести в порядок территории выйдут представители общеобразовательных учреждений. В остальных населенных пунктах области мероприятия пройдут 21 и 22 мая.

Кроме трудовой части участников субботников ждёт культурная программа. В каждом муниципалитете она своя. Например, в Оленегорске пройдёт челлендж под девизом «На субботник всей семьей». В Кандалакше уборка пройдёт под радиоконцерт «Хорошее настроение». Открытый городской дистанционный конкурс детского рисунка на тему субботника «Будь тем, кто изменит город» состоится в Мурманске.

Полный перечень адресов субботников, а также даты, время и места проведения досуговых мероприятий можно узнать на сайтах администраций и в официальных аккаунтах в социальных сетях, сообщает Министерство информационной политики Мурманской области.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)14+ - кем хотят работать подростки, живущие в Мурманской области
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА: День российского парламентаризмаМурманская областная Дума: ПОПРАВКИ В БЮДЖЕТМурманская областная Дума: ИТОГИ ГОДА
-Политбарометр (18+)
ПодробнееПартия пенсионеров заявляет об увеличении масштабов возрастной дискриминации в трудовой сфере
-

Последние комментарии

Григорий
19.05.21 11:27
это же какую память надо иметь, чтоб запомнить все, что нажито непосильным трудом! Трудно все-таки быть народным избранником. ну, а воспитанникам кадетской школы, с их неокрепшими умами, можно только
Комментарий к новости:Почему собственность за рубежом пагубно сказывается на семейных узах в семьях депутатов горсовет?
Гриша
19.05.21 09:17
Патриотка вы наша разговорчивая, не понимаете, что законы писаны не только для простых людей. Местные власти, депутаты тоже обязаны их соблюдать. За вас переживаю: водные процедуры решили все-таки д
Комментарий к новости:Почему собственность за рубежом пагубно сказывается на семейных узах в семьях депутатов горсовет?
Марина
18.05.21 19:05
Мурманчане! Может, кто знает вожатых или пионеров из бывшего лагеря от Мурманского тралового флота, который располагался в Бологовском районе Тверской области (иногда его называли Березайка или Ободо
Комментарий к новости:«Гандвик»: к лету готов!». Документальный фильм 0+
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
262728293012345678910111213141516171819202122232425262728293031123456
-Скоро в эфире16:30«Еда. Правильное питание». Научно-популярная программа (12+)17:00«Международные новости». Информационная программа (12+)17:30Новости. Информационная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)Штрафы с автовладельцев за нарушения ПДД планируют списывать автоматом - Минюст-PRO Валюту (16+)Курс евро снизился почти на 33 копейки, доллар потерял почти 8 копеек-PRO Энергетику (18+)В числе первоочередных задач энергетиков – модернизация материально-технической базы-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения в Мурманске на 20 мая-PRO Нефть и газ (18+)Вопрос газификации нашего региона Андрей Чибис обсудил в Москве с Денисом Мантуровым-PRO Законы (18+)Штрафы с автовладельцев за нарушения ПДД планируют списывать автоматом - Минюст
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультация (18+)Наложение ареста на единственное жильё признано законным
© 2009 - 2021
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика