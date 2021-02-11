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Мурманская область. Арктика (16+)11.02.21 15:00

Старты «Лыжни России» пройдут в 16 муниципалитетах Заполярья

13 февраля состоится XXXIX открытая Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России». Одно из крупнейших массовых мероприятий по лыжным гонкам проводится каждый год с 1982 года и является грандиозным спортивным праздником. О готовности принять в нём участие ежегодно заявляют более 70 регионов, а общее количество выходящих на старты превышает 460 тысяч человек.

Из года в год растёт число северян, которые присоединяются к лыжной гонке. Так, в 2016 году в «Лыжне России» приняли участие 4235 человек, а с 2017 года их уже более 7000.

В этом году из-за действующих ограничений испытать свои силы на лыжне смогут не более 150 человек. Тем не менее, муниципальные старты пройдут сразу в 16 муниципальных образованиях региона – причем, не только в административных центрах, но и в отдаленных поселках, таких как Умба, Ревда, Зеленоборский. Наряду с любителями на старты «Лыжни России» традиционно выйдут спортсмены-профессионалы и ветераны спорта.

Центральный старт будет дан 13 февраля в Кировске на лыжном стадионе «Тирвас». Программа мероприятия традиционно включает в себя забеги на 5 км (для участников 2003 года рождения и младше) и 10 км (для участников 2002 года рождения и старше). Будет также организована дополнительная дистанция на 200 м для дошкольников и забег на 1 км для почетных гостей без учёта времени.

Как сообщает региональное Министерство спорта и молодёжной политики, в 11.30 первыми на старт выйдут почётные гости праздника, за ними стартуют самые юные участники, а в 12.00, сразу после торжественной церемонии открытия, бороться за кубки и медали «Лыжни России» отправятся самые подготовленные участники.

 

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