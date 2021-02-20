Старты «Лыжни России» в Мурманской области вновь перенесены в связи с погодой

В связи с предстоящими морозными выходными принято решение о переносе стартов всероссийской массовой лыжной гонки «Лыжня России», намеченных на ближайшие даты, на неделю позже.

Центральный старт в Кировске, а также старты в ЗАТО Александровск, ЗАТО Видяево, ЗАТО Заозерск, Кольском районе, Мончегорске, Оленегорске, Терском районе пройдут 27 февраля.

28 февраля стартуют участники из Кандалакши и Североморска. По остальным муниципальным образованиям решение о переносе пока не принято, сообщает региональное Министерство спорта и молодёжной политики.