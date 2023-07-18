Старые-новые купюры, или Встречайте банкноты номиналом 5 и 10 рублей

Банкноты номиналом 5 и 10 рублей начинают поступать в оборот в Москве и Московской области. Как сообщили «Российской газете» в Банке России, купюры поступают в обновленном виде, теперь они долговечнее.

Напомним, банкноты номиналом 5 и 10 рублей не печатались несколько лет, поэтому редко встречались в кошельках российских граждан. Например, 5-рублевые купюры многие успели забыть основательно: они не выпускались с 1997 года. В 2000-е годы банкноты номиналом 5 и 10 рублей пользовались спросом, но быстро изнашивались, поэтому Банк России решил постепенно заменить их на более долговечные монеты, сообщили в Центробанке. «В 2022 году Банк России возобновил печать таких банкнот. Теперь они дополнительно покрываются защитным лаком, что позволяет увеличить срок их службы. Печать стала более выгодной, чем чеканка монет. В некоторых регионах такие купюры уже активно используются», - рассказали в ЦБ.

Новые банкноты скоро поступят в финансовую систему в большем количестве. Как подчеркнули в ЦБ речь вовсе не идёт о замене монет номиналом 5 и 10 рублей банкнотами. И те и другие будут находиться в денежном обращении.

В ЦБ также отметили, что в ближайшее время в столичном регионе появятся новые банкноты номиналом 100 рублей, которые уже начали распространяться в других регионах. «Их дизайн отличается от купюр образца 1997 года. И они имеют более усовершенствованную защиту», - говорят в ЦБ.

Фото («РГ», Сергей КУКСИН): https://rg.ru/2023/07/17/horosho-zabytye-starye.html