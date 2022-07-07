Старый дом теперь с новой крышей!

Строительный сезон в Мурманской области в самом разгаре. Тем не менее, первые результаты уже есть. Так, в Мурманске после капитального ремонта крыши сдан дом №36 на улице Октябрьской. Об этом сообщила генеральный директор регионального Фонда капитального ремонта Юлия Барсукова.

«Благодаря тому, что почти половина контрактов на капитальный ремонт многоквартирных домов в 2022 году была расторгована ещё осенью прошлого года, сегодня мы уже выполнили работы на 19 объектах в Мурманске, в том числе на 15 приведены в порядок крыши», – отметила Юлия Барсукова.

На Октябрьской, 36 подрядчик приступил к работам ещё в феврале. За это время рабочие на площади 1200 кв. метров демонтировали старое кровельное покрытие, заменили поврежденные стропила и мауэрлат, отремонтировали и утеплили вентиляционные шахты, а также утеплили чердак и смонтировали новое кровельное покрытие, сообщило Министерство строительства Мурманской области.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/