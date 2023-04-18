Стать директором компании, в которой работает, мечтает каждый третий программист

Возглавить компанию, в которой они работают, чаще всего мечтают разработчики ПО и инженеры. К такому выводу пришли эксперты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» после опроса, в котором приняли участие трудоустроенные представители экономически активного населения из всех округов страны.

Россиян, мечтающих о кресле гендира, за 2 года не стало меньше (24% в 2021 году и 26% сегодня). Причём карьерные амбиции мужчин значительно выше, чем у женщин: стать директором компании-работодателя мечтают 33 и 17% из них соответственно. Россияне, зарабатывающие от 80 тысяч рублей в месяц, мечтают стать руководителем своей компании в 2 раза чаще респондентов с зарплатой до 30 тысяч рублей (31 и 16% соответственно).

Среди представителей распространенных профессиональных групп больше всего желающих руководить компанией, в которой работают, среди программистов (32%) и ИТР (29%). О посте директора также мечтают по 27% администраторов, квалифицированных рабочих и логистов. Меньше всего мечтающих стать руководителем компании — среди секретарей (9%), бухгалтеров, психологов и фармацевтов (по 11%).

За 2 года число желающих возглавить компанию-работодателя больше всего выросло среди врачей (+12 процентных пунктов), учителей (+9 п.п.) и водителей (+8 п.п.).

Время проведения опроса: 22 марта — 14 апреля 2023 года.