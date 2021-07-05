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Мурманская область. Арктика (16+)05.07.21 10:00

Стать журналистом с первой минуты!? Можно в Академии телевидения

Так считает руководитель проекта «Академия телевидения» и директор «Арктик-ТВ» Анастасия Карева.

Кто сейчас не мечтает стать блогером? Многие. Но делать фотографии и снимать обычные видео – мало. В Сети каждый старается выделиться, сделать интересный ролик, заполучить лайки и комментарии. «А значит,  надо быть не любителем, а профессионалом, - говорит Анастасия Карева. - Уметь снимать, освоить современные программы монтажа, и знать, с чего начинается интересный контент».

Уже в июле, по субботам - 10 и 24 числа, в Академии телевидения пройдут мастер-классы «Видеоблогер: идея, съёмка, монтаж». В программе обучения: поиск и генерация идей для контента, технические особенности съёмки, основы и правила монтажа.

В настоящее время ведётся набор детей 7 - 10 лет и 11 - 14 лет.

«В объективах камер будет наш красивый Мурманск, - рассказывает Анастасия Карева. - Результат мастер-класса - уникальный видеоконтент для социальных сетей и полученные навыки видеосъёмки и монтажа. Занятие будет проходить  в Академии телевидения с выходом в город для «живых» съёмок».

Отметим, что этот проект стартовал в 2020 году. Специалисты на практических занятиях показали юным северянам, что значит «работать в поле», как найти тему для новостей, интересного человека, что и как надо делать во время сбора фактуры. Первая группа выпускников Академии телевидения посетила несколько предприятий, встретилась с интересными людьми, ребята влились в коллектив телередакции «Арктик-ТВ», участвовали в подготовке нескольких сюжетов.

- Хочу успокоить родителей будущих акул журналистики. Мы в Академии телевидения будем очень мягко рассказывать и показывать участникам нашего проекта, куда можно заходить в Интернете, а куда нельзя, о том, что можно быть крутым во Всемирной паутине без сяких негативных, провокационных и порой опасных сетевых трендов, - говорит Анастасия Карева, руководитель проекта «Академия телевидения». – Отмечу, что в Академии мы научим детей задавать вопросы, общаться, находить темы для диалога. Ведь не секрет, что многие подростки и дети по тем или иным причинам не умеют даже сформулировать вопрос.

Как отмечает директор «Арктик-ТВ», проект «Академия телевидения» для кого-то может стать стартовой  площадкой к реализации мечты стать телезвездой. «Мы зажигаем звёздочки телеэфира», - заметила Анастасия Карева.

Запись и подробности о проекте «Академия телевидения» по телефону  75-31-31.

Наш адрес: г. Мурманск,  ул.Дзержинского, 4 (ДОСААФ), каб. 301.

Сайт: tv51.ru.

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