Статистический портрет мужчины Мурманской области

23 февраля каждый из нас поздравляет всех защитников Отечества, от уважаемого ветерана Великой Отечественной войны до мальчика в школе, всех мужчин, юношей независимо от того, являются ли они военнослужащими, воинами запаса или теми, кому ещё только предстоит принести присягу Родине.

Мурманскстат поздравляет всех мужчин с наступающим Днём защитника Отечества – праздником мужества, благородства и чести. Желаем вам мирной жизни, побед на всех созидательных фронтах, крепкого здоровья, счастья и добра!

Специально к этому празднику специалисты Мурманскстата представляют статистический портрет мужчин Мурманской области.