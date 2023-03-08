Статистический портрет женщин Мурманской области

Первый весенний месяц даёт повод поздравить всех женщин и персонально каждую жительницу Мурманской области с Международным женским днём. Сотрудники Мурманскстата попытались создать статистический портрет нашей современницы.

В Мурманской области на дату переписи (1 октября 2021 года) насчитывалось 352,8 тысячи женщин, или 53 процента от общей численности постоянного населения региона. Преобладание численности представительниц прекрасного пола над численностью мужчин сложилось за счёт большей продолжительности их жизни: дамы живут в среднем 73 года, тогда как мужчины – на 9 лет меньше.

Средний возраст наших землячек – 42,7 года, причём для городской местности этот показатель составил 43,0 года, сельской – 38,8 года. В регионе, по данным ВПН-2020, проживала 1091 долгожительница, перешагнувшая 90-летний рубеж.

Всероссийская перепись населения 2020 года позволила зафиксировать уровень образования жителей нашего региона. Среди женщин старше 15 лет доля лиц, имевших высшее профессиональное образование (включая послевузовское и неполное высшее) составила 33 процента, среднее профессиональное – 42, среднее общее – 16, основное общее – 7 процентов.