90 российских военнослужащих возвращаются на родинуРегиональные депутаты озаботились малым размером суточных для командированных работников
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51
Мурманская область. Арктика (16+)08.03.23 11:00

Статистический портрет женщин Мурманской области

Первый весенний месяц даёт повод поздравить всех женщин и персонально каждую жительницу Мурманской области с Международным женским днём. Сотрудники Мурманскстата попытались создать статистический портрет нашей современницы.

В Мурманской области на дату переписи (1 октября 2021 года) насчитывалось 352,8 тысячи женщин, или 53 процента от общей численности постоянного населения региона. Преобладание численности представительниц прекрасного пола над численностью мужчин сложилось за счёт большей продолжительности их жизни: дамы живут в среднем 73 года, тогда как мужчины – на 9 лет меньше.

Средний возраст наших землячек – 42,7 года, причём для городской местности этот показатель составил 43,0 года, сельской – 38,8 года. В регионе, по данным ВПН-2020, проживала 1091 долгожительница, перешагнувшая 90-летний рубеж.

Всероссийская перепись населения 2020 года позволила зафиксировать уровень образования жителей нашего региона. Среди женщин старше 15 лет доля лиц, имевших высшее профессиональное образование (включая послевузовское и неполное высшее) составила 33 процента, среднее профессиональное – 42, среднее общее – 16, основное общее – 7 процентов.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Зарплаты массового персонала будут расти: исследование YouDo Бизнес и hh.ru
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманский морской торговый порт: ИТОГИ ГОДАМурманская областная Дума: «РОЖДЕСТВЕНСКИЕ ВСТРЕЧИ»Мурманская областная Дума: БЮДЖЕТ ПРИНЯТ
-

Последние комментарии

Евйгений
02.03.23 18:54
Что за Рыбнадзор? О компании какой лицензии идет речь? На форель нет требования о путевке. Это не семга. Граждане имеют право ловить свободно и бесплатно. Бред полный.
Комментарий к новости:Счастье рыбакам - заботы Рыбнадзора: из садков на Имандре ушли тонны форели!
Полина
26.02.23 22:17
Я была там 23 февраля 2023 года. Там очень интересно. Крутой экскурсовод-Олег он смешной,умный и справедливый. В физических опытах даже я поучаствовала. Это было так прикольно!!! Крутые инопришеленцы
Комментарий к новости:Интерактивная развлекательная шоу-выставка «инопланетян» приехала в Мурманск!
Вадим
23.02.23 11:27
АтомЭнергоСбыт обнаглел. Начисляют электроэнергию не на все комнаты в коммунальной квартире, хотя во всех комнатах живут. На обращение, обещают создать комиссию, или сделать перерасчёт на количество с
Комментарий к новости:Прокуратура нашла нарушения закона в действиях гарантирующего поставщика АО «АтомЭнергоСбыт»
-Правовая консультация (18+)Маткапитал в 2023 году: не только «квартирный вопрос» и образование
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
27281234567891011121314151617181920212223242526272829303112
-Скоро в эфире18:30«Ванька». Художественный фильм (16+)20:00Городские хроники (6+)20:20«Барышня-крестьянка». Художественный фильм (0+)
-PRO Деньги (16+)В текущем году на 8 Марта на цветы россияне потратят больше, на подарки — меньше-PRO Валюту (16+)90 российских военнослужащих возвращаются на родину-PRO Энергетику (18+)Специалисты АО «АтомЭнергоСбыт» напоминают об ответственности за демонтаж «умных» счётчиков-PRO ЖКХ (18+)Из-за неблагоприятных погодных условий ЦУР отмечает рост обращений граждан-PRO Нефть и газ (18+)Варандей как камень преткновения-PRO Законы (18+)Региональные депутаты озаботились малым размером суточных для командированных работников
-

Погода

-

Наш регион-51

© 2009 - 2023
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика