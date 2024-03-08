Статистический портрет женщин Мурманской области

Женщины – не только прекрасная, но и бОльшая часть жителей Мурманской области, они составляют 53% всего населения региона. На начало года в области проживало 348 тысяч женщин, 94% из которых – в городской местности. Каждая вторая находится в трудоспособном возрасте, 30% – старше трудоспособного и почти 18% – младше. Средний возраст наших землячек – 43 года.

Ещё в полях белеет снег, а весна уже понемногу вступает в свои права. Сегодня Близится Международный женский день 8 марта.

Женщины – не только прекрасная, но и бОльшая часть жителей Мурманской области, они составляют 53% всего населения региона. На начало года в области проживало 348 тысяч женщин, 94% из которых – в городской местности. Каждая вторая находится в трудоспособном возрасте, 30% – старше трудоспособного и почти 18% – младше. Средний возраст наших землячек – 43 года.

Как сообщает руководитель Мурманскстата Т.Е. Лапин, в нашей области насчитывается около 154 тысяч женщин репродуктивного возраста (15 – 49 лет), их доля в общей численности женского населения составляет 44%. В 2022 году впервые стали мамами 2,2 тысячи женщин. Средний возраст матери за последние 10 лет увеличился с 27,7 года до 28,8 года.

Образовательный уровень жительниц региона достаточно высок: среди женщин старше 15 лет доля с высшим профессиональным образованием (включая послевузовское и неполное высшее) составила 33%, средним профессиональным – 42%.

Традиционными сферами труда женщин являются образование; здравоохранение и социальные услуги; оптовая и розничная торговля; деятельность гостиниц и предприятий общественного питания. На должностях государственной и муниципальной службы представителей прекрасной половины трудится в 4,4 раза больше, чем мужчин.

Инфографика: https://vk.com/murmanskstat