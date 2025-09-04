В первом полугодии 2025 года доля убыточных организаций в Мурманской области увеличилась7 сентября губернатор Андрей Чибис проведёт «прямую линию»
04.09.25

Статус добросовестного налогоплательщика для женщин важнее, чем для мужчин

Женщины более ответственно подходят к вопросам уплаты налогов, чем мужчины. К такому выводу пришли эксперты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» по итогам опроса, в котором приняли участие 1600 представителей экономически активного населения из всех округов страны.

Большинство экономически активного населения (85%) считает для себя важным статус добросовестного налогоплательщика, причём каждый второй (49%) отвечает на этот вопрос категоричным «однозначно да»: «Заплати налоги и спи спокойно».

Скорее не важен такой статус 11% опрошенных, однозначно не важен ещё 4%: «Сейчас работаю с «серой» зарплатой».

Россиянки демонстрируют более высокую степень ответственности: 52% из них однозначно за прозрачные налоговые отношения с государством (45% среди мужчин).

Статус добросовестного налогоплательщика для граждан старше 45 лет однозначно важнее, чем для тех, кто моложе (53% против 45% среди опрошенных 35—45 лет и 49% среди молодёжи).

Интересно, что быть честным в фискальных вопросах практически одинаково важно как тем, кто зарабатывает до 50 тысяч рублей в месяц, так и тем, чей доход выше 100 тысяч (статус добросовестного налогоплательщика однозначно необходим 56 и 58% из них соответственно, в то время как среди зарабатывающих 50—100 тысяч таких только 42%).

Время проведения опроса: 29 августа — 1 сентября 2025 года.

