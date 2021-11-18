Статус резидента Арктической зоны получили два туристических проекта, которые будут реализованы в Мурманской области

В реестре резидентов Арктической зоны РФ зарегистрированы две новые компании от Мурманской области. Это ООО «АРКТУР» и ООО «ИНТЕРФЛАЙТ».

Инвестиционный проект «АРКТУР» предусматривает строительство базы отдыха в Кировске, которую ежегодно смогут посещать до тысячи человек. Инвестор создаст до 12 новых рабочих мест.

Компания «ИНТЕРФЛАЙТ» планирует построить в Мурманске гостиницу с рестораном и конференц-залом. Проект будет реализован до конца 2025 года. Будет создано 7 новых рабочих мест.

«Ещё два проекта в сфере развития туризма получили государственную поддержку, что очень важно для Мурманской области, так как туристический поток растёт, инвесторы видят перспективы, а люди получают более качественные услуги, в том числе, по уровню объектов размещения.

Всего у нас в регионе зарегистрировано 90 резидентов АЗ РФ и порядка трети от этого числа – туристические проекты», – отметила заместитель губернатора Мурманской области Ольга Кузнецова.