Статус резидента Арктической зоны получили ещё две компании из Мурманской области

Это АО «Терская горная компания» и ООО «Северное сияние». Таким образом, в регионе зарегистрировано 98 резидентов.

Суть инвестиционного проекта «Терской горной компании» заключается в геологической разведке и добыче открытым способом «зелёных» металлов: металлов платиновой группы и «батарейных» металлов: никеля, меди и кобальта.

«Государственную поддержку получил ещё один масштабный проект. Инвестор планирует вложить более 3 миллиардов рублей», – отметила заместитель губернатора Мурманской области.

Как сообщает региональное Министерство развития Арктики и экономики, инвестиционный проект ещё одного нового резидента АЗ РФ – компании «Северное сияние» – связан с развитием туризма, предусматривает строительство базы отдыха в Туломе. Новый объект будет представлять собой комплекс из глэмпингов и инфраструктуру для активных видов отдыха, также планируется обустройство причала для катеров.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/431247/#&gid=1&pid=1