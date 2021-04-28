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Мурманская область. Арктика (16+)28.04.21 15:00

Статус резидента Арктической зоны получили ещё две компании Мурманской области

Два новых резидента Арктической зоны России появились в Мурманской области. Соглашение с Корпорацией развития Дальнего Востока и Арктики заключили градообразующее оленегорское предприятие «Олкон» с инвестиционным проектом по разработке Печегубского железорудного месторождения и ООО «Молочно-товарная ферма Казаки на Севере».

«Появились два новых резидента АЗ РФ, всего их 34. Это проект по разработке Печегубского месторождения железной руды. Инвестиции составят 5,7 млрд рублей. Второй проект предполагает производство молока и мяса в Печенгском округе. Инвестиции - 37,5 млн рублей», – сказал губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

Реализация проекта по разработке Печегубского месторождения железной руды обеспечит АО «Олкон» сырьевой базой до 2038 года.

Открытие молочно-товарной фермы позволит создать в Печенгском муниципальном округе 23 новых рабочих места. В планах производить 765 тонн молока и свыше шести тонн мяса в год.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики,  статус резидента АЗ РФ предполагает ряд преференций, в том числе налоговых. На данный момент резидентом может стать любой предприниматель, зарегистрированный в Арктике, который готов реализовать новый инвестиционный проект на сумму не менее 1 млн рублей.

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