Статус резидента Арктической зоны РФ получила 41 компания из Мурманской области

27 мая в реестре резидентов Арктической зоны РФ появились еще две компании из Мурманской области – ООО «Наш Падел» и ООО «ФК Норд Капитал». Всего от региона зарегистрирован 41 резидент.

Компания «Наш Падел» построит крытый стадион для игры в падел и spa-комплекс в Мурманске. Падел – игра, которая включает элементы большого тенниса, пинг-понга и сквоша. Планируется, что строительство будет завершено в 2023 году. Объём инвестиций составляет порядка 12 миллионов рублей, будет создано 9 новых рабочих мест.

Инвестиционный проект «ФК Норд Капитал» предусматривает развитие спортивно-рекреационной зоны на горе Воробьиная в Апатитах. Инвестиции порядка 18 миллионов рублей, будет создано 7 новых рабочих мест.

«Мы часто говорим о том, что преференции доступны малому и среднему бизнесу. Новые резиденты – два очень интересных проекта, направленных на расширение возможностей для отдыха и занятий спортом, которые возможно реализовать благодаря поддержке бизнеса в Арктике», – пояснила заместитель губернатора Мурманской области Ольга Кузнецова.

Как сообщает региональное Министерство развития Арктики и экономики, подробнее ознакомиться с условиями и подать документы на получение статуса резидента АЗ РФ можно через электронный кабинет на инвестиционном портале Арктической зоны России https://arctic-russia.ru.