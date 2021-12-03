Новый резидент Арктической зоны РФ от Мурманской области «ЦЛП «НОРЕБО» построит в столице Заполярья всесезонный лыжный спортивный центр с комплексом трамплинов.

«Создание инфраструктуры для занятий лыжным спортом и подготовки профессиональных спортсменов очень актуально для региона. Спортивный объект, который планирует построить компания, будет отвечать всем современным требованиям мирового уровня. Проект масштабный, что подтверждает объём инвестиций – 1 миллиард 275 миллионов рублей, также будет создано 106 новых рабочих мест», – отметила заместитель губернатора Мурманской области Ольга Кузнецова.

Согласно бизнес-плану, проект будет реализован резидентом до конца сентября 2026 года.

В реестре резидентов Арктической зоны также зарегистрированы две компании с проектами в сфере малого и среднего бизнеса. Это ООО «МИЛАНА», которое построит продовольственный магазин в Мурманске и ООО «СеверСервис», которое создаст производственную базу для технического обслуживания, ремонта, модернизации транспорта, механизмов и оборудования, в том числе, снегоходов и квадроциклов.

Таким образом, статус резидента АЗ РФ в Мурманской области получили уже 96 компаний и индивидуальных предпринимателей, которые создадут более 4 тысяч новых рабочих мест, сообщает региональное Министерство развития Арктики и экономики.