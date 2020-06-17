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Мурманская область. Арктика (16+)17.06.20 09:30

Статус «специализированная служба по вопросам похоронного дела» - не для всех

Прокуратура Мурманской области обратилась в арбитражный суд с иском о признании недействительным муниципального контракта на оказание услуг по вопросам похоронного дела на территории муниципального образования город Полярные Зори, наделяющего коммерческую организацию полномочиями специализированной службы по вопросам похоронного дела на территории города, что противоречит требованиям федерального закона от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле».

Решением Арбитражного суда Мурманской области от 03.09.2019 иск удовлетворён. Постановлением Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 10.12.2019 решение суда оставлено без изменения.

Арбитражным судом Северо-Западного округа 10.06.2020 рассмотрена кассационная жалоба администрации муниципального образования город Полярные Зори с подведомственной территорией на указанные судебные акты и признана необоснованной, поскольку в соответствии с действующим законодательством, создание в муниципальном образовании специализированной службы по вопросам похоронного дела отнесено к компетенции органов местного самоуправления как гарантия безусловного исполнения требований закона и предоставления лицам, взявшим на себя обязанность по погребению умершего, права выбора организации, осуществляющей услуги по погребению, независимо от наличия на территории муниципального образования иных субъектов предпринимательской деятельности, оказывающих услуги в сфере похоронного дела.

В этой связи, статусом специализированной службы не может наделяться любой хозяйствующий субъект.

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