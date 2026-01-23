Ставка на молодёжь: в ближайшие семь лет в России произойдёт некоторое перераспределение спроса на труд

Минтруд России запустил несколько проектов, которые помогают абитуриентам выбрать профессию, гарантирующую востребованность, а студентам - найти работодателя ещё во время учёбы.

Как сообщил в интервью «Российской газете» министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков, наибольший объём потребности в кадрах - в обрабатывающей промышленности, социальной сфере, ИТ, науке и туризме.

«Сегодня уже все знают про востребованность рабочих профессий и инженеров. Кроме того, внутренний туризм активно развивается, для работы в этой сфере нужно много подготовленных специалистов. Наука - речь идёт прежде всего об исследованиях в отраслях технологического лидерства. Если говорить о социальной сфере, то с ростом продолжительности жизни потребуется всё больше специалистов в сфере социального обслуживания, которые будут задействованы в системе долговременного ухода. Безусловно, будут востребованы медики, педагоги», - сообщил Котяков.

Исходя из этого, Минтруд определяет кадровый потенциал - работников, которые могли бы эффективно закрывать потребность, в первую очередь это молодёжь.

По словам Котякова, Минтруд РФ проанализировал показатели рынка труда и увидел, что на горизонте семи лет формируется некоторое перераспределение спроса на труд. На текущий день на рынке труда больше всего работников в возрастных группах 30-39 лет и 40-49 лет. И там потенциала для привлечения дополнительных трудовых ресурсов практически нет. Нужно делать ставку на молодёжь, готовить кадры.

Глава Минтруда рассказал, что программа индивидуального карьерного сопровождения была запущена год назад в 11 регионах, охватила более 500 тысяч ребят. К ней подключились 4,5 тысячи работодателей.

В ближайшие 10-15 лет будут наиболее востребованными на рынке труда будут «все те же профессии, по которым мы видим высокую потребность в кадрах: квалифицированные рабочие, ИТ-специалисты, врачи, педагоги, инженеры, учёные», отметил Котяков.

«Другое дело, что внутри одной профессии требования могут поменяться - какие-то рутинные функции можно будет делегировать цифре, но и этой цифре - искусственному интеллекту - тоже нужно поставить задачу», - резюмировал министр.

При этом конкуренция за кадры продолжится. А соискатели стали больше внимания обращать на социальный пакет, который готовы предложить работодатели. И это, кстати, востребовано у молодёжи. Для них важно соблюдать баланс между работой и личной жизнью, чтобы было время сходить на фитнес, провести досуг с друзьями, заняться самообразованием.