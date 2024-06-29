Наш пёстрый мир: ученики кенийской школы высаживают бамбук около свалки, а на дне у побережья курорта Акаба открыт подводный музей военной техникиМарина Табейкина: обиженные люди, или Жизнь в режиме постоянного ожидания
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Вакансии
Мурманская область. Арктика (16+)29.06.24 21:55

«Ставьте высокие цели. У вас все получится», - Андрей Чибис поздравил участников фестиваля, посвящённого Дню молодёжи

Сегодня в Мурманске на площади Пять Углов проходил масштабный фестиваль ко Дню молодёжи. Северян поздравил губернатор Андрей Чибис. 

«Арктика, Мурманская область – это место для сильных и смелых людей, таких же, как и вы. Мы вами гордимся, в вас верим и на вас рассчитываем. Мечтайте, ставьте себе высокие цели, потому что вы точно сможете их добиться. Тем более сейчас, когда внимание к Арктике со стороны Президента Владимира Путина огромное, когда мы строим новые железные дороги, заводы, порты. Это время и место для молодых и сильных. У вас всё получится. С праздником!», – обратился к присутствующим Андрей Чибис. 

Глава региона также поздравил победителей конкурса грантов на реализацию молодёжных социально значимых проектов и программ. В их числе патриотические, экологические, культурные инициативы, проекты в сфере информационных технологий и предпринимательства. 

Для гостей фестиваля работало 9 интерактивных площадок разных направлений. На главной сцене выступали творческие коллективы, состоялись выставки, лекции, книгообмены. В Центральном сквере работала молодёжная ярмарка вакансий, зона молодёжного предпринимательства с мастер-классами и консультациями. В сквере на Ленинградской – фестиваль уличной культуры «Двигатель», «Открытый микрофон», площадки «Вместе с креативом» и «Вместе с новым». 

На улице Ленинградской развернулось патриотическое пространство «Вместе с Родиной», а также добровольческая площадка «Вместе с добром». Около Меридиана работала зона спорта и здорового образа жизни: турнир по баскетболу, игра «Свободное включение», а также мобильный медкабинет. Кроме того, для гостей и участников провели арктические настольные игры, библиопикник, фотоквест, учили проводить дебаты. 

Как сообщает Министерство информационной политики Мурманской области, более 30 мероприятий ко Дню молодёжи также состоялись в муниципалитетах региона. 

 

 

Фото: https://gov-murman.ru

 

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Эйджизм отступает? Российские компании стали чаще брать на работу людей старшего возраста
-Фоторепортаж (6+)Фестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидетьVIII Арктический фестиваль «Териберка»: «Вызов Арктики», «Вкус Арктики» и развлечения на любой вкус
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: ФИНАЛЬНОЕ ЗАСЕДАНИЕ СЕЗОНАМурманская областная Дума: ОТЧЁТ ГУБЕРНАТОРА 2024Мурманская областная Дума: ЗАСЕДАНИЕ КОМИТЕТОВ ПАСЗР
-

Последние комментарии

Давид Осипович
28.06.24 14:39
Если Север - Судьба, то и на пенсии тут жить!!! А так это типа "#насевережить" пока на должности... Давайте называть вещи своими именами...
Комментарий к новости:Север - это судьба: что заставило Оксану Демченко, первого заместителя губернатора Мурманской области, сменить московскую прописку на мурманскую
Антон
26.06.24 21:51
Так держать
Комментарий к новости:Северяне вышли в полуфинал Всероссийского конкурса строителей̆
Tatuana
26.06.24 10:26
Каким это образом ребёнок с Щербакова на Больничку спускается? И где в ФОКе будет гора? Фантазёры-боты. Стройте ФОК в месте, где он не будет никому мешать и с удобной транспортной развязкой. И речь ж
Комментарий к новости:Планы строительства в Мурманске на пустыре около улицы Старостина физкультурно-оздоровительного комплекса нравятся не всем горожанам
-Правовая консультация (18+)Юрист «SuperJob» рассказал о новых правилах оплаты сверхурочной работы
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
2728293031123456789101112131415161718192021222324252627282930
-Скоро в эфире06:00«Вместе с наукой». Научно-популярная программа (12+)07:00«Обзор мировых новостей». Информационная программа (12+)07:30«Сытная кухня». Кулинарная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)37% студентов в будущем видят себя бизнесменами, 33% хотят строить карьеру в найме-PRO Валюту (16+)Курс евро подскочил на 1,43 рубля, доллар вырос на 78 копеек-PRO Энергетику (18+)Кольская АЭС в тройке лучших атомных станций России-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 1 июля-PRO Нефть и газ (18+)Из 12,7 млрд т.н.э. запасов углеводородов, располагающихся на шельфе российской Арктики, сегодня временно недоступны 9,3 млрд т.н.э-PRO Законы (18+)Президент России Владимир Путин подписал указ о ежемесячной компенсации для контрактников
-

Наш регион-51

© 2009 - 2024
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика