«Ставьте высокие цели. У вас все получится», - Андрей Чибис поздравил участников фестиваля, посвящённого Дню молодёжи

Сегодня в Мурманске на площади Пять Углов проходил масштабный фестиваль ко Дню молодёжи. Северян поздравил губернатор Андрей Чибис.

«Арктика, Мурманская область – это место для сильных и смелых людей, таких же, как и вы. Мы вами гордимся, в вас верим и на вас рассчитываем. Мечтайте, ставьте себе высокие цели, потому что вы точно сможете их добиться. Тем более сейчас, когда внимание к Арктике со стороны Президента Владимира Путина огромное, когда мы строим новые железные дороги, заводы, порты. Это время и место для молодых и сильных. У вас всё получится. С праздником!», – обратился к присутствующим Андрей Чибис.

Глава региона также поздравил победителей конкурса грантов на реализацию молодёжных социально значимых проектов и программ. В их числе патриотические, экологические, культурные инициативы, проекты в сфере информационных технологий и предпринимательства.

Для гостей фестиваля работало 9 интерактивных площадок разных направлений. На главной сцене выступали творческие коллективы, состоялись выставки, лекции, книгообмены. В Центральном сквере работала молодёжная ярмарка вакансий, зона молодёжного предпринимательства с мастер-классами и консультациями. В сквере на Ленинградской – фестиваль уличной культуры «Двигатель», «Открытый микрофон», площадки «Вместе с креативом» и «Вместе с новым».

На улице Ленинградской развернулось патриотическое пространство «Вместе с Родиной», а также добровольческая площадка «Вместе с добром». Около Меридиана работала зона спорта и здорового образа жизни: турнир по баскетболу, игра «Свободное включение», а также мобильный медкабинет. Кроме того, для гостей и участников провели арктические настольные игры, библиопикник, фотоквест, учили проводить дебаты.

Как сообщает Министерство информационной политики Мурманской области, более 30 мероприятий ко Дню молодёжи также состоялись в муниципалитетах региона.

Фото: https://gov-murman.ru