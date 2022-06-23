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Мурманская область. Арктика (16+)23.06.22 10:15

Стенд «Арктика – территория диалога» стал ключевой площадкой ПМЭФ для обсуждения актуальных вопросов развития Арктики

Стенд Минвостокразвития России «Арктика – территория диалога» был впервые открыт на XXV Петербургском международном экономическом форуме и стал площадкой для 16 мероприятий арктической повестки, включая ряд событий в рамках официального плана председательства России в Арктическом совете в 2021-2023 годах, оператором которых является Фонд Росконгресс.

«ПМЭФ является ведущей деловой дискуссионной площадкой в России. Появление стенда, посвященного арктической тематике, подчеркивает растущую глобальную и экономическую роль этого региона. Мероприятия, состоявшиеся на стенде, позволили привлечь внимание участников ПМЭФ к арктической повестке, обратить их внимание на перспективы Арктической зоны РФ. В дискуссиях были раскрыты приоритеты председательства России в Арктическом совете, в том числе социально-экономическое развитие региона, население Арктики, включая коренные народы, а также вопросы экологии. Мы обязательно продолжим работу по арктическому треку на Восточном экономическом форуме, который состоится 5-8 сентября во Владивостоке», – отметил советник Президента Российской Федерации, ответственный секретарь оргкомитета по подготовке и обеспечению председательства России в Арктическом совете Антон Кобяков.

«Стенд Минвостокразвития России стал настоящим арктическим «хабом» и продемонстрировал посетителям форума пространства, посвященные Северному морскому пути, Председательству России в Арктическом совете и другим темам. Арктический регион — это огромный вклад в благосостояние России и от него во многом зависит благополучие страны в долгосрочной перспективе. Именно поэтому важно уделять Арктике заслуженное внимание», – сказал министр Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков.

В свою очередь, посол по особым поручениям МИД России, председатель комитета старших должностных лиц Арктического совета Николай Корчунов отметил возрастающее значение Арктики в мировой политике и глобальной экономике. «Арктический регион играет важную геополитическую роль в обеспечении стратегической, транспортной и экономической безопасности России. Состоявшиеся на стенде сессии позволят нам выработать конкретные шаги и эффективные решения по выполнению поставленных руководством России задач по обеспечению сбалансированного устойчивого развития региона и повышения благосостояния его жителей, включая коренные народы Севера», – сказал Николай Корчунов.

Одной из основных сессий на стенде стала конференция по развитию телекоммуникаций и цифровизации в Арктике. Её участники обсудили внедрение цифровых технологий в Арктике, а также обеспечение качественной связи и высокоскоростным интернетом в регионе. В рамках Международного семинара по судостроению и судоремонту в Арктике затрагивались вопросы выполнения поставленных Президентом Российской Федерации задач по обеспечению перевозки не менее 80 млн тонн грузов по Северному морскому пути к 2024 году и 150 млн тонн к 2030 году. Кроме того, обсуждались возможности снижения стоимости ремонта в российских верфях и потенциальные изменения преференциальных режимов, действующих для владельцев судов.

Стенд Минвостокразвития России «Арктика – территория диалога» также стал одной из площадок Форума креативного бизнеса, в рамках которого развитию творческих индустрий на Севере были посвящены семь мероприятий. Ведущие эксперты, представители коренных народов Севера, а также ведомств и организаций обсудили влияние профессий интеллектуального труда на социально-экономическое развитие Арктики, возможности вовлечения коренных народов в креативную деятельность, а также перспективы развития креативных отраслей экономики в регионах Арктической зоны России.

Реализацию совместных проектов в различных сферах в Арктике, а также поддержание эффективного многостороннего взаимодействия в высоких широтах обсудили на сессии «Международное сотрудничество как залог устойчивого развития Арктики» проекта «Think Arctic» с участием представителей Индии, Китая и норвежских университетов. Особое внимание было обращено на важность конструктивной деполитизированной кооперации в Арктике в интересах устойчивого развития региона и его жителей, включая коренные народы. Отдельно было отмечено, что действительно прорывные научные проекты в Заполярье могут быть только международными и решение глобальных задач в регионе возможно только на основе коллективных подходов. Проект «Think Arctic» реализуется в рамках председательства России в Арктическом совете при содействии Фонда Росконгресс.

На сессиях в рамках работы стенда также затрагивались вопросы функционирования Северного морского пути, роли науки в решении стратегических задач в Арктике. Состоялась большая сессия с участием Министра РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексея Чекункова, руководителей крупнейших компаний, реализующих ключевые инвестиционные проекты в Заполярье с применением мер господдержки в статусе резидентов ТОР «Столица Арктики» и АЗ РФ. В рамках сессии губернатор Мурманской области Андрей Чибис отметил, что  есть все предпосылки, чтобы порт Мурманск стал логистическим хабом, обеспечивающим развитие Северного морского пути.

В рамках Дня арктического инвестора на стенде Минвостокразвития России губернаторы регионов российской Арктики лично представили инвестпроекты российским предпринимателям и СМИ. Глава Мурманской области Андрей Чибис рассказал о проектах, реализуемых в регионе: формирование новых и развитие действующих минерально-сырьевых центров, комплексное развитие морского порта Мурманск, создание и развитие центра строительства крупнотоннажных морских сооружений, развитие энергетической инфраструктуры, рыбохозяйственного комплекса, конгрессно-выставочной и деловой инфраструктуры, туристско-рекреационных кластеров, модернизация аэропортовых комплексов.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, особое место в повестке заняло представление туристического потенциала арктических регионов России, а также актуальные вопросы системы образования и кадрового обеспечения Арктики в условиях новых реалий.

 

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/

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