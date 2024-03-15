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Мурманская область. Арктика (16+)15.03.24 10:15

Стендовый испытательный комплекс по производству водорода на Кольской АЭС одобрен общественностью

13 марта 2024 года в Полярных Зорях прошли общественные обсуждения проектной документации «Стендовый испытательный комплекс по производству водорода производительностью 200 нм3/час», включая предварительные материалы оценки воздействия объекта на окружающую среду.

В слушаниях, которые проводились в соответствии с нормами российского законодательства, приняли участие 708 человек: жители города, представители общественных организаций, учёные-экологи, руководители муниципалитета, депутаты местного Совета и министр природных ресурсов, экологии и рыбного хозяйства Мурманской области. Все, кто не смог присутствовать лично, следили за прямой трансляцией мероприятия в социальной сети «ВКонтакте».

Как сообщает управление коммуникаций Кольской АЭС, начиная с 21 февраля проектная документация «Стендовый испытательный комплекс по производству водорода производительностью 200 нм3/час», включая предварительные материалы оценки воздействия на окружающую среду, были доступны для ознакомления всем желающим в информационном центре Кольской АЭС, а также на сайте www.pz-city.ru и в разделе «Общественные слушания» на сайте www.rosenergoatom.ru.

Все аспекты воздействия на окружающую среду будущего объекта - СИК, как во время строительства, так и в период его эксплуатации, были представлены в докладах специалистов. С сообщениями выступили Ирина Пенина - начальник отдела охраны окружающей среды Кольской АЭС, Трофим Шнурков - начальник отдела специализированного надзора за радиационной безопасностью и условиями труда МРУ №118 ФМБА России и Кирилл Егоров - генеральный директор Научно-исследовательского центра «Альфа Эксперт Диагностика».

При сооружении СИК будет использовано оборудование российского производства, в том числе инновационные электролизные установки, разработанные предприятием Госкорпорации «Росатом» ООО «НПО «Центротех» - одной из немногих российских глобальных технологических компаний.

Продукцией СИКа станет водород с годовым объёмом производства до 150 тонн. Данная технология подразумевает производство экологически чистого, «зелёного» водорода с использованием электроэнергии, выработанной АЭС, без выбросов углекислого газа.

«Представленные на слушаниях материалы убедительно доказали, что новый объект полностью удовлетворяет требованиям санитарно-гигиенических норм и природоохранного законодательства. При эксплуатации СИК его воздействие на окружающую среду будет минимальным, что гарантирует также полную безопасность для населения» - подвёл итоги общественных обсуждений глава муниципального образования с подведомственной территорией Максим Пухов.

 

Фото предоставлено управлением коммуникаций Кольской АЭС.

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