«Стезя милосердия» - пять лет оказывается помощь землякам

16 декабря в Духовно-просветительском центре Североморской и Умбской епархии состоялось торжественное мероприятие, посвящённое 5-летию работы Центр гуманитарной помощи «Стезя милосердия», в котором приняли участие Епископ Североморский и Умбский Тарасий, председатель Совета депутатов ЗАТО г. Североморск Евгений Алексеев, волонтёры Центра.

Епископ Североморский и Умбский Тарасий отметил большую работу центра в оказании помощи жителям флотской столицы, оказавшимся в сложной жизненной ситуации, и наградил наиболее активных волонтёров, вручив высшие награды Североморской епархии - медали преподобного Феодорита Кольского, Архиерейские грамоты и Почётные грамоты отдела социального служения и церковной благотворительности Североморской епархии.

Напомним, 5 лет тому назад в Североморске по инициативе Североморской и Умбской епархии и при поддержке Синодального отдела Русской Православной Церкви был создан Центр гуманитарной помощи «Стезя милосердия», который возглавил настоятель Храма Веры, Надежды, Любови и матери их Софии иерей Сергей Филиппов.

За пять лет существования в Центр гуманитарной помощи «Стезя милосердия» поступило 5423 обращения граждан. У Центра на сопровождении и оказании постоянной помощи находится 194 малообеспеченных, многодетных, социально незащищенных семей.

Только в 2021 году нуждающимся роздано 469 продуктовых наборов. За пять лет нуждающимся в поддержке североморцам роздано 4,5 тонны продуктов, а также, санитарно-гигиенические наборы, одежда, средства реабилитации.

Помощь не ограничивается раздачей продуктов и вещей. Оказывается юридическая помощь. Волонтёрами центра проводятся благотворительные ярмарки «Нити добра» в торговых центрах ЗАТО.

Не оставил без внимания юбилей центра и председатель Совета депутатов ЗАТО г. Североморск Евгений Алексеев, который принимал участие в его открытии и активно с ним сотрудничал. Он выразил сожаление тем, что право оказывать социальную поддержку населению из муниципалитетов передали на областной уровень. Ведь в Североморске в своё время был создан лучший и первый в Мурманской области Центр социальной поддержки населения, где ежегодно получали помощь и поддержку тысячи нуждающихся. Центр постоянного проживания пожилых граждан также был создан в Североморске, но, всё это передано на областной уровень. И сейчас помощь людям, которую оказывает Центр гуманитарной помощи «Стезя милосердия», очень важна и востребована. Евгений Алексеев закупил для Центра тепловую завесу.

Среди поздравивших волонтёров Центра был Антон Гордеев, оказывающий юридическую помощь нуждающимся и Наталья Власенко, сотрудник Центра социального обслуживания населения.

Фото: https://citysever.ru/novostiq/11748-5-let-steze-miloserdiya/#news-gal-3