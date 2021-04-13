Стильное Заполярье: в Мурманске завершился фестиваль молодых дизайнеров «НаМОДнение»

В прошедшие выходные Мурманский областной художественный музей стал центром высокой моды – в главном здании музея прошёл региональный фестиваль молодых художников-модельеров «НаМОДнение».

Фестиваль в течение многих лет неизменно становится одним из самых ярких событий Кольского Заполярья. С 2000 года «НаМОДнение» объединило более восьми тысяч участников Северо-Запада и ближнего зарубежья в возрасте от 12 до 30 лет. В этом году конкурс был особенно ярким и долгожданным – ведь в 2020 году из-за пандемии коронавируса публичные показы не состоялись.

Молодые дизайнеры по традиции соревновались за главный приз – возможность представить свою коллекцию на Международном конкурсе молодых дизайнеров одежды «Экзерсис», у истоков которого стоит легенда мировой моды Вячеслав Зайцев.

«Фестиваль «НаМОДнение» уже много лет неизменно помогает творцам реализовать свои замыслы и получить возможность дальнейшего профессионального роста. Благодаря участию в фестивале креативные молодые северяне успешно завоёвывают престижные российские и международные конкурсные площадки. Мы гордимся успехами заполярных творцов, поэтому планируем поддерживать фестиваль и организовывать подобные мероприятия в разных сферах творчества и искусства – чтобы в нашем регионе претворялось в жизнь как можно больше креативных идей и инициатив», – прокомментировала конкурс министр культуры Мурманской области Ольга Обухова.

В этом году гости фестиваля смогли увидеть 19 коллекций, созданных авторами из разных уголков Мурманской области. Молодым творцам удалось воплотить в жизнь самые разные креативные идеи – для своих коллекций ребята черпали вдохновение в весенних пейзажах, русских народных сказках, военной тематике и даже в творчестве Есенина.

Обладателем Гран-при стала Маргарита Логай, которая представила коллекцию «Окнами на восходящее солнце». Автор признается, что коллекция – её первый серьезный опыт в фешн-индустрии. Над реализацией авторского замысла вместе с Маргаритой трудилась команда Мурманского технологического колледжа сервиса.

«Это коллекция для ярких и уверенных в себе девушек: она задаёт темп окружающей действительности. Вокруг все начинает расцветать в глазах смотрящего, несмотря на то, что наша весна скудна на яркие цвета. Коллекция создана, чтобы украсить этот прекрасный край, создать настроение каждому», – отметила победительница. Маргарита планирует продолжить обучение по профилю «Дизайн костюма» в высшем учебном заведении.

Как сообщает региональное Министерство культуры, полный список победителей в каждой номинации конкурса, а также подробный фотоотчет будет опубликован на ресурсах Мурманского областного художественного музея уже в эту среду.