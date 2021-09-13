Стимулировать тех, кто на местах должен делать свою работу - Андрей Чибис впервые провёл гибридную «прямую линию»

В воскресенье, 12 сентября, губернатор Мурманской области Андрей Чибис провёл очередную телевизионную «прямую линию». На этот раз формат обратной связи главы региона с жителями серьёзно поменялся – разговор занял три часа, из которых два - «прямая линия» транслировалась как в эфире ГТРК «Мурман», так и в социальных сетях, и ещё один час трансляция продолжалась только в Сети. Телезрители и пользователи Интернета имели возможность задавать вопросы по телефону и в комментариях под трансляцией.

В самом начале разговора Андрей Чибис поблагодарил неравнодушных северян.

«Хочу поблагодарить всех тех людей, которые под анонсом «прямой линии» вопросы писали в комментариях. Мои коллеги – главы администраций муниципалитетов, вице-губернаторы, министры – тоже их читают и с нами находятся на связи. А самое главное, что не только на «прямой линий», а на каждой понедельничной оперативке комментарии, которые поступают, мы стараемся отрабатывать. Это очень важно, это та самая обратная связь, которую мы чувствуем, видим и реагируем», – сказал губернатор.

Ещё до старта трансляции в соцсети поступило много вопросов от жителей региона по поводу отсутствия отопления в отдельных домах. Андрей Чибис пояснил, что подобные проблемы действительно существуют, и им есть объяснение.

«Отопление включить – это не просто кнопку нажать. В городах большая система, и для того, чтобы до каждого дома тепло дошло, нужно, чтобы заработали котлы в котельных, чтобы сети наполнились теплоносителем, было проверено давление, и тепло добралось до границ дома. И тут возникают ситуации – в какой-то батарее на пятом этаже завоздушивание, управляющие компании начинают это прокачивать. Мы так примерно и рассчитывали, что подключение к теплу займёт 7-10 дней. Действительно есть несколько домов, где есть сложности. Я прошу, с одной стороны, людей потерпеть. С другой стороны – обращаю внимание глав администраций муниципалитетов: отсутствие тепла в отдельной квартире – это ваш вопрос. Прошу все сигналы, которые есть, отрабатывать», – подчеркнул глава региона, поручив местным властям до середины грядущей недели устранить все трудности с отоплением.

Также большой блок вопросов был посвящён противоэпидемическим ограничениям. Андрей Чибис пообещал в течение двух недель в зависимости от развития ситуации с коронавирусом рассмотреть вопрос открытия детских игровых комнат и центров. В то же время губернатор дал понять, что до отмены масочного режима в помещениях ещё очень далеко.

Львиная доля вопросов, поднятых северянами в прямом эфире с губернатором, касалась жилья и жилищно-коммунального хозяйства. Люди жаловались на текущие кровли, на недостатки благоустройства придомовых территорий. Ряд жалоб поступил от жителей аварийного жилищного фонда в Мурманске – «деревяшки» не торопятся расселять, а между тем отдельные из них представляют уже прямую опасность для проживания.

В этом контексте Андрей Чибис назвал одной из самых насущных бед городов области многолетний «недоремонт» жилых домов и заверил зрителей, что эту проблему правительство региона будет пошагово устранять во взаимодействии с муниципалитетами. При этом губернатор подчеркнул, что основная ответственность на этом фронте деятельности лежит на органах местного самоуправления.

«Есть вещи, которые просто так не решить. Но если поступает много запросов, мы берём тему в работу. Стараемся помогать муниципалитетам. Моя задача, чтобы «прямые линии» и соцсети стимулировали тех, кто на местах, должен делать свою работу», – отметил глава региона.

По каждому конкретному адресу, названному телезрителями, губернатором были даны поручения ГЖИ и администрациям городов и районов – отработать и доложить о результатах на оперативном совещании в понедельник. Андрей Чибис особо акцентировал внимание на том, что не потерпит отписок.

«Невнимательность к людям не прощается ни при каких условиях, вне зависимости от заслуг», – подчеркнул губернатор.

В разговоре со зрителями была также поднята тема городского освещения. Андрей Чибис сообщил, что эту сферу в регионе ждёт серьёзное развитие, причём одним из направлений станет архитектурная подсветка, например, в Мурманске ею уже украшены вновь отремонтированные дома на улице Коминтерна.

«Надо сделать так, чтобы полярная ночь становилась нашей дополнительной «фишкой», - отметил руководитель области.

Хорошей новостью для мурманчан стал озвученный губернатором замысел возродить фирменный рыбный магазин «Океан». На данный момент, сказал Андрей Чибис, этот вопрос прорабатывается.

Несколько вопросов касались дорожного хозяйства. В частности, зрители обратили внимание губернатора на состояние дороги Кировск-Коашва и трассы на Лотту. Подключившийся к эфиру министр транспорта и дорожного хозяйства региона Артём Гришин сообщил, что трёхкилометровый участок коашвинской дороги уже отремонтирован с опережением в рамках планов на 2022 год, в следующей году работы продолжатся. Что же касается дороги на Лотту, то она находится в процессе передачи в федеральную собственность, который должен завершиться до конца года, после чего трассу можно будет брать в работу.

В ходе разговора губернатор Мурманской области сообщил северянам, что: в Гаджиево будет построен новый физкультурно-оздоровительный центр, а в Зеленоборском – амбулатория; на «ленинградке» могут появиться смотровые площадки; все школы региона будут постепенно переведены на пятидневку; в Мурманске продолжит развиваться сеть «умных» остановок и уличного видеонаблюдения.

В течение трёх часов в прямом эфире губернатор ответил на 64 вопроса зрителей. Всего вместе с комментариями в социальных сетях зафиксировано более 3000 обращений граждан, на каждое из которых будет подготовлен ответ. Ряд вопросов был отработан руководством муниципалитетов и профильных областных ведомств непосредственно в ходе «прямой линии», сообщает Министерство информационной политики Мурманской области.