Стимулирующие выплаты за оказание медицинской помощи больным коронавирусом продлены

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис подписал постановление, согласно которому медицинские и другие работники, непосредственно участвующие в оказании медицинской помощи гражданам с COVID-19, получат стимулирующие выплаты за выполнение особо важных работ в октябре. Для этого из резервного фонда правительства Мурманской области будет выделено 44,5 млн рублей.

Постановление о выделении необходимых средств опубликовано на портале правительства Мурманской области, сообщает региональное Министерство информационной политики.