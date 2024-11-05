Сто абитуриентов энергетического колледжа в г. Полярные Зори Мурманской области пройдут обучение в рамках федерального проекта «Профеcсионалитет»

Это позволит привлечь на Кольскую АЭС ещё больше высококвалифицированных специалистов рабочих профессий.

Полярнозоринский энергетический колледж (ПЭК) приступил к реализации федерального проекта «Профеcсионалитет», по программам которого в этом году пройдут обучение 100 человек. Инициатива стала возможной благодаря поддержке Госкорпорации «Росатом», Концерна «Росэнергоатом», Кольской АЭС и правительства Мурманской области.

«Образовательное учреждение разработало специальные программы, отвечающие кадровым потребностям атомной станции: студенты изучат оборудование, на котором будут работать на производстве. Для учащихся преимущества «Профессионалитета» заключаются в том, что они получат востребованную профессию и возможность трудоустройства на ведущие предприятия региона. Кольская АЭС активно поддерживает различные образовательные проекты, так как мы уверены, что инвестиции в образование и развитие кадров – залог будущего успеха всей энергетической отрасли», – прокомментировал директор Кольской АЭС Василий Омельчук.

Новые учебные программы составлены ПЭК по направлениям: «Электроснабжение (по отраслям)», «Атомные электрические станции и установки», «Сварочное производство», «Метрологический контроль средств измерений». В следующем году к ним добавится «Автоматические системы управления».

Как сообщает управление коммуникаций Кольской АЭС, в рамках федерального проекта в ПЭК были проведены ремонтные работы в учебном корпусе, модернизированы 7 мастерских и 3 лаборатории, закуплено новое современное оборудование. Дополнительно 12 педагогов и мастеров производственного обучения совместно со специалистами Кольской АЭС прошли повышение квалификации по программе «Новые образовательные технологии федерального проекта «Профессионалитет».

На протяжении многих лет Кольская АЭС и энергетический колледж ведут совместную работу в рамках соглашения о сотрудничестве. Оно предусматривает развитие учебно-материальной базы, стажировку педагогов, присутствие специалистов Кольской АЭС на защите дипломов, прохождение студентами производственной практики на площадке станции.

Фото предоставлено управлением коммуникаций Кольской АЭС.