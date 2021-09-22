Сточные воды на очистных сооружениях Кировска будут обрабатывать ультрафиолетом
АО «Апатитыводоканал» начало строительство станции ультрафиолетового обеззараживания очищенных сточных вод на очистных сооружениях Кировска. Устранение хлорорганических соединений повысит экологическую безопасность жителей, окажет положительное влияние на биоценоз реки Белой и озера Имандра, являющегося источником водоснабжения Апатит.
На сегодняшний день подготовлена проектная документация, получено положительное заключение государственной экспертизы. По договору с электроснабжающей компанией выполнены работы по выносу линий электроснабжения из пятна застройки, подрядная организация приступила к строительству сооружения УФО-станции. Заключены договоры на закупку оборудования, материалов, выполнение строительно-монтажных и земляных работ.
Как сообщает региональное Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства, проект реализуется в рамках инвестиционной программы, утвержденной региональными министерством энергетики и ЖКХ и комитетом по тарифному регулированию, при поддержке администрации города Кировска.