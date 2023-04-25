Стоимость аренды госимущества Мурманской области станет в два раза меньше для размещения объектов связи или центров обработки данных

В Мурманской области введена новая льгота по арендной плате за использование государственного имущества, предусматривающая снижение арендной платы в 2 раза для ряда сфер деятельности.

Льготой могут воспользоваться субъекты малого и среднего предпринимательства, которые планируют разместить в объектах государственной собственности объекты связи и центры обработки данных

Для получения льготы договор аренды государственного имущества Мурманской области должен быть заключён с субъектом малого и среднего предпринимательства без проведения торгов в случаях, предусмотренных федеральным законом от 26.07.2006 №135-ФЗ «О защите конкуренции».

Как сообщает региональное Министерство имущественных отношений, при этом деятельность в области связи и/или по обработки данных должна является основным видом экономической деятельности арендатора.

Льготная арендная плата устанавливается со дня заключения договора аренды и действует по 31 декабря 2024 года.

С текстом постановления правительства Мурманской области от 21.04.2023 №301-ПП можно ознакомится по ссылке.