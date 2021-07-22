Мировые цены на нефть в четверг утром коррекционно снижаются после роста на 4% в среду, свидетельствуют данные торгов. Сентябрьские фьючерсы на WTI дешевели на 0,47% — до 69,97 доллара за баррель.

В среду котировки выросли на 4,1-4,2%. Нефтяной рынок отыгрывал предыдущее падение, а также снижение запасов нефтепродуктов в США. По данным Мминэнерго США, запасы бензина в стране за неделю по 16 июля снизились на 0,1 миллиона баррелей, дистиллятов — на 1,3 миллиона баррелей. Добыча при этом осталась на уровне предыдущей недели в 11,4 миллиона баррелей в день, а запасы неожиданно выросли на 2,1 миллиона баррелей.

Как пишет 1prime.ru, на этой неделе цены на нефть показывают высокую волатильность. В понедельник на фоне глобального ухода от риска и решений ОПЕК+ по наращиванию добычи нефть подешевела в среднем на 7%. Затем два дня цены росли на фоне глобального возвращения рисковых настроений на рынки. «В краткосрочной перспективе может быть некоторая волатильность, но цены ниже 70 долларов не продержатся долго», — полагает экономист «Oversea-Chinese Banking» Хоуи Ли, которого цитирует агентство «Франс Пресс».

Сегодня утром рубль в парах с долларом и евро торгуется недалеко от уровней предыдущего закрытия, следует из данных Московской биржи. Стоимость доллара к евро и иене в четверг утром несколько опускается из-за возвращения трейдеров к риску и роста мировых фондовых рынков, инвесторы ждут заседания Европейского центрального банка (ЕЦБ), свидетельствуют данные торгов.